Sporting premeia assiduidade dos sócios com Gamebox a partir da próxima época

O Sporting informou esta segunda-feira, 8 de junho, que a partir da próxima época vai introduzir um prémio de assiduidade aos sócios detentores de Gamebox (lugar anual). Segundo um comunicado dos leões, os associados que tenham Gamebox podem receber a devolução até 100% do valor pago através de Cashback na Wallet. No caso das crianças, a devolução é de até 100%, enquanto os adultos podem reaver 50% do valor pago pelo lugar anual. "Caso o Sócio coloque o lugar à venda em Gameback e o mesmo seja vendido, recebe o valor de Cashback correspondente à assiduidade desse jogo. Será ainda adotada uma nova condição de prioridade para renovação da Gamebox. Os Sócios terão acesso prioritário na renovação se assistirem a pelo menos 60 por cento do total de jogos incluídos na sua Gamebox", indica a nota."Por se tratar da primeira época de adopção, esta condição só terá aplicação nas renovações a partir da época 2028/2029, funcionando a época 2026/2027 como piloto experimental", ressalvam os verde e brancos."Para efeitos de contabilização da assiduidade do Sócio com Gamebox, será considerada: entrada do Sócio para o lugar Gamebox; venda do lugar em Gameback, desde que a venda se concretize e independentemente de o comprador vir a entrar ou não no estádio; entrada do lugar através do serviço de partilha de Gamebox, desde que se verifique efetiva entrada no Estádio", pode ler-se..Benfica e Sporting lideram clubes portugueses com mais jogadores no Mundial 2026.Varandas critica jogadores do Sporting: "Equipa não competiu com a atitude de quem quer ganhar um título"