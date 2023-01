Sporting perde com Marítimo e fica a 12 pontos do Benfica antes do dérbi

As viagens à Madeira têm sido turbulentas para o Sporting (três derrotas e quatro empates nas últimas oito deslocações). Este domingo, frente ao Marítimo, no Funchal, a equipa leonina perdeu (1-0) um jogo em que prometeu muito e criou pouco - e com esse dado estatístico relevante: Paulinho continua sem marcar golos fora de Alvalade.

A derrota foi deveras penalizadora para a equipa leonina (pese embora ter sido um dos piores jogos da época), que assim voltou a perder, ao fim de sete vitórias seguidas, e perdeu ainda pontos para os três primeiros da tabela: está agora a cinco pontos do FC Porto, seis do Sp. Braga e 12 do Benfica, que visita na próxima jornada da I Liga para um dérbi na Luz.

No chamado Caldeirão do Funchal, os leões sentiram a falta de Pedro Gonçalves e Morita, mas, como referiu o técnico dos insulares, que conseguiram a primeira vitória em casa e a segunda da época, há mérito no triunfo da sua equipa, que conseguiu inibir o talento individual e coletivo dos lisboetas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O jogo da 15.ª jornada prometeu muito nos minutos iniciais, mas acabou por ficar algo aborrecido, numa espécie de jogo de toques sem baliza, tal a ausência de oportunidades de golo. O Marítimo entrou energético e pressionante face à maior capacidade leonina em criar perigo. Depois de Bruno Xadas avisar Adán que a deslocação ao Funchal não iria ser tranquila, Paulinho ainda teve o primeiro golo nos pés. Bem servido por Porro, o avançado leonino atirou à baliza para grande defesa de Carné aos 17 minutos. Nem um minuto depois, Gonçalo Inácio apareceu nas alturas, mas falhou o alvo de cabeça.

A partir de então o jogo perdeu alguma intensidade e o ritmo baixou consideravelmente, chegando ao intervalo sem golos e apenas meia dúzia de remates dignos desse nome.

Winck nos 11 metros!

No regresso dos balneários tudo na mesma. Muita troca de bola pensada e as equipas sem comprometerem a organização tática e sem fantasistas capazes de algum rasgo criativo capaz de criar oportunidades de golos. Foi com insistência que os insulares conseguiram chegar à baliza leonina e com ajudas das leis do jogo - que deviam também ter sido usadas para marcar um penálti a favor do Sporting, por falta sobre Porro.

O jovem Mateus Fernandes derrubou Percy Liza dentro da área e Hélder Malheiro não hesitou e apontou para a marca dos 11 metros. Aos 56 minutos, Claudio Winck encarou Adán e bateu o espanhol, inaugurando o marcador. Foi o primeiro golo da equipa madeirense de grande penalidade esta época (tinha falhados três até ontem). O golo deu conforto à equipa de José Gomes para encarar o resto do jogo de peito feito.

A perder, o Sporting continuava em dificuldades e sem conseguir criar grande perigo no segundo tempo. Já com Nuno Santos e Jovane em campo, os leões ganharam velocidade pelas alas, mas não conseguiram clarividência no meio, onde Paulinho estava cada vez mais vigiado e cada vez mais precipitado nos lances.

Os bons movimentos leoninos não tinham a finalização necessária, mas Rúben Amorim acreditava no empate e ia pedindo calma à equipa. Uma crença difícil de se materializar em golo tendo em conta que o Sporting estava há 62 minutos sem fazer um único remate à baliza (acabou a segunda parte sem remates) e via a moral maritimista crescer a cada minuto que passava. Aos 82 minutos Matheus Reis caiu na área e ficou a pedir penálti, mas o árbitro mandou jogar...e fez o mesmo aos 87 minutos quando o VAR ajudou a decifrar uma possível mão de Matheus Costa na área do Marítimo.

Sem assentar bem o jogo, ter ir atrás do resultado também não ajudou e mais uma vez o talento não chegou para reagir a um momento adverso. Isso mesmo disse Rúben Amorim no final do jogo, onde avisou que, nesta altura, não ajuda olhar para a classificação, mas sim jogo a jogo e com essa certeza de que o próximo encontro no campeonato é na casa do grande rival.

O dérbi da 16.ª jornada está marcado para domingo (18.00).