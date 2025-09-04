Sporting diz que informou St.Juste do afastamento e promete acionar "mecanismos legais para repor a verdade"

O Sporting considera “graves e inaceitáveis” as declarações de Jeremiah St. Juste, garantindo que o futebolista neerlandês foi informado que ia ser despromovido à equipa B. O defesa central garantiu que soube primeiro pela Imprensa e depois pelos empresários e exigiu respeito aos clube, nas redes sociais. “A este respeito, importa ainda clarificar que a decisão técnica aludida pelo jogador foi pessoalmente transmitida ao mesmo quando este se encontrava na Academia pelas 13h00 e, quanto ao demais, a inclusão do atleta na lista de jogadores inscritos na Liga dos Campeões fala por si”, refere o clube em comunicado, justificando que, apesar de ele ser relegado para a equipa secundária dos leões, foi inscrito na UEFA.O Sporting garante que não deixará de “recorrer a todos os mecanismos legais ao seu dispor para, em sede própria, repor a verdade e garantir a estabilidade necessária para a concretização dos objetivos da equipa”..St.Juste foi afastado do plantel do Sporting e reagiu assim: "Vestirei com orgulho a camisola da equipa B".Na quarta-feira à noite, St. Juste contou a sua verdade nas redes sociais: “Hoje, treinei feliz com os meus companheiros de equipa, mas, quando cheguei a casa, fui inundado de mensagens. Através da imprensa, li que tinha sido enviado para a equipa B. Descobri isso pelos jornais. Um pouco mais tarde, o meu irmão foi informado pela direção, que lhe disse que eu ficaria na equipa B ou, de outra forma, procuraria opções no Médio Oriente. Isto, apenas dias depois de me terem dito que compreendiam perfeitamente se eu ficasse e me concentrasse no nascimento da minha filha.”No mesmo dia, em Gondomar, onde assistiu à Supertaça de Futsal, o presidente do Sporting, Frederico Varandas, confirmou que St. Juste integrará os treinos da equipa B dos leões a partir de hoje, quinta-feira (4 de setembro), três dias depois do fecho do Mercado na I Liga. A solução para a guerra entre o jogador e o clube pode passar por uma venda ou empréstimo do defesa central. Já depois do Sporting emitir um comunicado a desmentir as acusações, o neerlandês apagou a publicação..St. Juste: central de cristal\né dúvida até no fim da linha