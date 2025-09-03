St.Juste foi afastado do plantel do Sporting e reagiu assim: "Vestirei com orgulho a camisola da equipa B"

Jeremiah St. Juste foi despromovido à equipa B e resolveu partilhar o seu "lado da história com total transparência". Num longo comunicado partilhado nas redes sociais o defesa central reconheceu que esteve perto de sair neste mercado de transferências e chegou a viajar até Osasuna para conhecer o clube, mas acabou por ficar no Sporting. E garante que soube do afastamento do plantel leonino pela Imprensa.Segundo o neerlandês, no início da época foi-lhe dito que o treinador, Rui Borges, contava com ele e por isso não seria negociado. Mas, com o passar dos jogos, deixou de ser convocado. "Ninguém, nem da equipa técnica, nem da direção, falou comigo sobre isso. Pelo contrário, fui evitado. Ao mesmo tempo, os meus irmãos, que também são os meus agentes, foram contactados pelo clube a dizer que me queriam vender por o meu contrato estar a terminar", conta o jogador, revelando que um ano depois de chegar a Alvalade, os leões recusaram vendê-lo a um grande clube alemão e ele compreendeu e não criou problemas."Por mais que ame o Sporting, e apesar da tristeza de, devido a lesões, ainda não ter conseguido dar aos adeptos aquilo que realmente merecem, percebi a mensagem. Nas últimas semanas de mercado trabalhámos arduamente para encontrar uma solução. Viajei até ao Osasuna para conhecer o clube, mas a estrutura contratual, com questões legais e fiscais, impossibilitou o negócio. Com vários clubes alemães cheguei a um acordo pessoal, mas o Sporting só aceitou negociar com o Union Berlin. Durante uma semana estive com as malas feitas, pronto para viajar, à espera da luz verde. Dois dias antes do fecho do mercado, disseram-me que primeiro tinha de ser vendido outro jogador. Isso não aconteceu e, por isso, a transferência caiu", explicou o jogador.St. Juste garante que depois disso falou com a direção do Sporting (sem especificar com quem) e que manifestou a intenção de ficar, uma vez que a filha está prestes a nascer em Lisboa. Mas hoje foi surpreendido por notícias que o despromoviam: "Hoje treinei feliz com os meus colegas. Mas, quando cheguei a casa, fui inundado de mensagens. Pela comunicação social, li que tinha sido remetido para a equipa B. Fiquei a saber disso pelos jornais. Pouco depois, o meu irmão foi informado pela direção de que eu ficaria na equipa B ou, em alternativa, deveria procurar opções no Médio Oriente."Uma falta de respeito que resolveu denunciar nas redes sociais. "Respeito o clube, o treinador e, acima de tudo, os adeptos. Apenas peço o mesmo respeito em troca. Posso dobrar, mas nunca quebrarei. O verde e branco corre-me nas veias, por isso vestirei a camisola da equipa B com orgulho", garantiu o defesa central leonino.