Sporting de Braga vence Alverca por 2-1

Um ‘bis’ de Pau Victor permitiu este sábado, 5 de setembro, a reviravolta do Sporting de Braga e o triunfo por 2-1 na visita ao Alverca, em jogo da quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O avançado espanhol marcou aos 50 e 60 minutos do encontro, já depois de Chiquinho ter colocado a equipa da casa, que continua sem triunfos na edição 2026/27 da I Liga, em vantagem, aos 27, na conversão de uma grande penalidade.

O Sporting de Braga, que tem menos dois jogos disputados, segue no sétimo lugar, com sete pontos, enquanto o Alverca, que nas rondas anteriores somou dois empates e duas derrotas, é 16.º, com dois.