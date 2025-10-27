Sporting conseguiu um financiamento de 225 milhões de euros através da emissão de obrigações

O Sporting pretende financiar o projeto de transformação do Estádio José Alvalade, bem como reembolsar a SAD no valor do investimento feito na recente renovação do estádio, com parte do financiamento de 225 milhões de euros, através da emissão de obrigações, por parte da Sporting Entertainment.Uma operação, que, segundo o vice-presidente do Sporting, Francisco Salgado Zenha, atesta a solidez e ambição leonina. "Há apenas alguns anos, o Sporting vivia um momento de fragilidade financeira. Hoje, dá um passo histórico no caminho da solidez e da ambição", disse o também administrador da SAD do clube, responsável pela área financeira.Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a administração presidida por Frederico Varandas informou que a operação tem um prazo de maturidade de 28 anos e uma taxa de juro fixa anual de 5,75%, sendo feita através de colocação privada junto de investidores institucionais internacionais, com custos de 0,16% por ano do valor total da mesma.Na sua publicação na rede social LinkedIn, Salgado Zenha explica que a operação foi liderada pelo mercado norte-americano, teve uma procura 8,5 vezes superior à oferta, concluindo que "demonstra a confiança de investidores internacionais com um histórico profundo no setor de sports entertainment". O que, segundo o administrador, mostra que o Sporting "é uma instituição financeiramente sólida, globalmente respeitada e pronta para transformar a forma como vivemos o desporto e o entretenimento".A transformação do Estádio José Alvalade surge no plano estratégico apresentado pelo Sporting para o período 2024-2034, decorrendo de forma faseada desde há cinco anos. Além do fecho do fosso no final da época passada, as novidades na experiência dos adeptos incluem ainda lounges de acesso exclusivo, um hall vip com vista para a entrada dos jogadores, lugares junto aos bancos de suplentes e novos ecrãs. Um projeto já nomeado para um prémio internacional.As mudanças mais visíveis no perímetro exterior passaram pela remoção de fachadas em azulejo e a aquisição do Centro Comercial Alvaláxia, espaço contíguo ao estádio, que tinha sido alienado em 2007, que deverá dar lugar ao novo museu do clube e integrar o projeto Cidade Sporting.