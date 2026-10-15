Sporting assegura Ronda Principal, FC Porto afastado da ‘Champions’ de andebol
Depois de na ronda anterior ter perdido os primeiros pontos na fase de grupos, ao empatar em casa dos húngaros 35-35, a equipa 'leonina' impôs-se hoje ao Szeged, regressando ao primeiro lugar do Grupo D, com sete pontos, mais um dos que os dinamarqueses do GOG, que venceram hoje os suecos do Kristianstad por 39-30.
A necessitar de vencer para ainda poder sonhar com um eventual apuramento, o FC Porto acabou derrotado na receção ao Füchse Berlim, ficando desde logo impossibilitado de ultrapassar a formação germânica.
O Füchse, que já tinha batido os 'dragões' na ronda anterior por 40-32, é segundo classificado, com seis pontos, a dois dos comandantes húngaros do Veszprem, enquanto os 'azuis e brancos' ocupam o terceiro posto, com apenas dois pontos.
No novo formato da Liga dos Campeões, que entrou em vigor esta temporada, os dois primeiros classificados de cada grupo apuram-se para a Ronda Principal, na qual as 12 formações qualificadas serão divididas em dois grupos de seis, cada.