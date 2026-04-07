Sporting 0-1 Arsenal: golo nos descontos complica leões nos quartos da Liga dos Campeões

Entre os oito melhores da Europa pela primeira vez depois de mais de quatro décadas, o Sporting sofreu um duro golpe na noite desta terça-feira, 7 de abril, ao sair derrotado por 1-0 nos instantes finais da partida contra o Arsenal, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. A partida foi disputada no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e obriga os leões a correr atrás de uma vitória no jogo decisivo, em Londres, na próxima semana.Sem o capitão Hjulmand, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, Rui Borges optou pela entrada de João Simões, um de seus homens de confiança, no onze inicial. Do outro lado, o Arsenal apresentou o que de melhor o levou à liderança da Premier League nesta época - à exceção das ausências dos jogadores que percorrem o corredor direito, nomeadamente o lateral Justin Timber e um dos capitães, Bukayo Saka, substituídos, respetivamente, por Ben White e Noni Madueke.O Sporting começou ocupando o campo de ataque, com Morita a errar algumas tomadas de decisão na construção de jogadas nos primeiros minutos. Do lado do Arsenal, Odegaard era o jogador que mais se apresentava para propor o jogo, descendo entre os centrais Gabriel Magalhães e Saliba, mas um Sporting bem na marcação impedia a progressão..Aos 5 minutos, surgiu o primeiro momento de perigo, com Diomandé a encontrar, de três dedos, Maxi Araújo nas costas de Ben White, e o uruguaio rematou com força ao travessão. Menos de cinco minutos depois, a segunda chegada mais ameaçadora veio com Geny Catamo, que fintou Calafiori e cruzou rasteiro, para defesa de Raya.Passado o ímpeto sportinguista dos primeiros dez minutos, o Arsenal reorganizou-se. Não menos incisivo do que Saka, a quem substituía, Noni Madueke, aos 13, foi derrubado por Maxi Araújo no lado direito do ataque dos gunners, e o livre cobrado por Odegaard resultou em canto.Quem acompanha o líder do campeonato inglês sabe que uma das grandes armas da equipa comandada por Mikel Arteta reside no trabalho do treinador de bolas paradas, Nicolas Jover, um dos seus trunfos. Madueke cobrou e, após desvio, acertou o poste, deixando empatadas em 1-1 as bolas no poste em 15 minutos.Após quinze minutos mais retraídos, nos quais os adeptos sportinguistas esboçavam alguma impaciência com a falta de risco nos passes - por vezes, Geny ou Pote surgiam livres -, a equipa de Rui Borges voltou a pisar a área arsenalista aos 26 minutos. Na vez em que arriscou a bola longa, Inácio encontrou Maxi novamente nas costas da defesa dos gunners, mas o uruguaio, desta vez, finalizou mal, para as mãos de Raya.A partir daí, o Sporting abusou dos erros de passe na saída de jogo e ficou encurralado por um Arsenal que controlava o meio-campo, mas não encontrava o último passe. Mais à frente, Gyokeres, que hoje reencontrava o seu antigo clube, era cercado de perto por Diomandé e Inácio, além da massa sportinguista, que lançava constantes assobios a cada toque na bola do sueco. .Só perto dos 40 minutos os leões voltaram a rondar a área dos ingleses, mas, sem conseguir penetrá-la, foi Diomandé quem rematou de fora, sem perigo para Raya. Dois minutos depois, foi a vez de Odegaard tentar de longe, mas Rui Silva agarrou de forma segura e, numa primeira parte sem grandes emoções, o árbitro alemão Daniel Siebert encerrou a primeira metade aos exatos 45 minutos.Segunda parteCom as duas equipas com mais espaço no início da segunda parte, Noni Madueke seguiu como a principal ameaça dos visitantes e foi ali, pelo lado esquerdo da defesa sportinguista, que os gunners criaram maior perigo. Após falta sofrida pelo inglês, Odegaard obrigou Rui Silva a intervir.Do outro lado do ataque do Arsenal, Leandro Trossard também tentava explorar o lado de Fresneda. O Sporting teve o primeiro lance de perigo após dez minutos da segunda etapa, quando Maxi Araújo encontrou Trincão, que finalizou cruzado à esquerda de Raya.Sentindo o bom momento da equipa, a bancada de Alvalade, mais fria na noite primaveril em Lisboa, cresceu junto com os comandados de Rui Borges. Após um quarto de hora, o treinador promoveu a primeira alteração na equipa verde e branca, com Daniel Bragança a substituir João Simões, aplaudido pela massa sportinguista.O primeiro grande susto dos leões deu-se aos 63 minutos, quando Zubimendi, em remate de fora da área, balançou as redes após receber de Gyokeres. O vídeoárbitro Bastian Dankert, no entanto, rapidamente assinalou fora de jogo do espanhol: mantinha-se o nulo no marcador.Arteta deu novo oxigénio à linha que municia Gyokeres, ao trocar Odegaard por Kai Havertz e Madueke e Trossard por Max Dowman e Gabriel Martinelli, mas foi o Sporting quem respondeu com perigo. Após boa troca de passes, Geny Catamo recebeu no lado direito do ataque, cortou para dentro e finalizou com perigo ao lado, pouco antes da entrada de Rafael Nel no lugar de Pedro Gonçalves.Dez minutos depois, no lance de maior perigo sportinguista, Luís Suárez fez jogada pelo lado direito, cruzou e Catamo cabeceou para grande defesa de Raya. A equipa portuguesa seguiu a pressionar e foi novamente o moçambicano a obrigar o guarda-redes espanhol a intervir aos 86 minutos..Foi já nos descontos que surgiu o duro golpe para os donos da casa. Gabriel Martinelli construiu jogada pelo lado esquerdo e encontrou Kai Havertz dentro da área sportinguista. O alemão finalizou na saída de Rui Silva e abriu o marcador para os visitantes aos 91.Sem esmorecer e incentivado pelos adeptos, que aplaudiram a equipa após o golo sofrido, o Sporting ainda tentou chegar ao empate, mas faltou tempo. Placar final: Sporting 0-1 Arsenal, com os leões a saírem, mesmo derrotados, ovacionados pelas bancadas. A partida de volta, no Emirates Stadium, em Londres, está marcada para a próxima quarta-feira, 15 de abril, às 20h..Gyökeres ainda não é em Londres o herói de Alvalade, Suárez mitigou as saudades .Rui Borges quer fazer "algo extraordinário" na Champions e promete que Gyökeres será "bem recebido"