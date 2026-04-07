Viktor Gyokeres
Viktor Gyokeres Foto: Pedro Rocha/Global Imagens
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Gyökeres ainda não é em Londres o herói de Alvalade, Suárez mitigou as saudades

Regresso do avançado sueco ao estádio do Sporting marca o embate dos quartos de final da Liga dos Campeões. Colombiano corre pelos registos da primeira época do rival e pode já batê-lo na Champions.
Frederico Bártolo
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