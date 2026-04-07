Gyökeres ainda não é em Londres o herói de Alvalade, Suárez mitigou as saudades

Desde 1983 que o Sporting não figurava nos quartos de final da maior prova europeia de clubes e, na Liga dos Campeões, o embate com o Arsenal em Alvalade (esta terça-feira às 20h00, Sport TV 5) ficará marcado pelo regresso da figura mais marcante do bicampeonato leonino de 2023/24 e 2024/25, Viktor Gyökeres. Aos 27 anos regressa a Alvalade como herói da Suécia, onde se assume como titular, e depois de ajudar com quatro golos nos últimos dois jogos, levando a seleção ao Mundial’2026, e já tendo convencido de que tem capacidade para fazer parte do plantel do Arsenal. No início, desconfiou-se disso mesmo: nos primeiros 11 jogos pelo clube londrino foi titular em dez, mas só marcou três vezes. De agosto a dezembro foram sete tentos para Gyökeres, mas os quatro golos em janeiro e os dois bis em fevereiro deram-lhe alguma propulsão. Vai com 17 pelo clube, 11 deles na Premier League, quatro na Liga dos Campeões. Idolatrado pelas bancadas de Alvalade devido aos 97 golos em 102 jogos e dois anos, a saída no verão concretizou-se depois de o presidente Frederico Varandas deixar o avançado sair abaixo da cláusula de rescisão de 100 milhões, já depois de o sueco não se ter apresentado aos trabalhos nem viajado para o Algarve na pré-época. O encaixe ainda tem contas a fazer pelos bónus suplementares, que poderão ascender o montante aos 73 milhões, e é expectável que a receção ao goleador seja positiva. Esta possível pacificação na venda do passe de Gyökeres só existe porque Luis Suárez, contratado por 23 milhões de euros ao Almería, um milhão abaixo do investido por Gyökeres para o retirar do Coventry, correspondeu com golos. São 33 em 43 encontros, já leva a melhor marca da carreira, e no campeonato corre pelo troféu de artilheiro, acumulando 24 golos em 25 partidas. .Até na Liga dos Campeões teve o particular de, com cinco golos, estar a apenas um do que Gyökeres alcançara na temporada transata e dos também recordistas Trincão e Liedson. Rui Borges entregou a Suárez o estatuto de cobrador de grandes penalidades e as sete ajudam-no a alcançar os 33 golos e ainda a sonhar com os números do sueco no primeiro ano de Sporting, no caso 43 golos, consolidando, nessa altura, o melhor arranque de um estrangeiro depois de Jardel (55 golos em 2001/02). Suárez é a grande arma do Sporting para procurar o histórico feito, de estar na meia-final da Champions.Colombiano mudou o jogo e tem menos impactoNos últimos dias, em Inglaterra, dava-se conta de clubes que monitorizam Suárez (Liverpool e Newcastle), que chegou a ser contratado pelo Watford, mas sem nunca ter a hipótese de se mostrar no país. A capacidade de combinar com os colegas e de ser uma referência ofensiva mais posicional são atributos que o diferenciam de Gyökeres, esse muito mais explosivo, capaz de aproveitar a profundidade, ganhar a bola nas costas do adversário e resolver individualmente. O jogo ofensivo do Sporting, por isso, mudou, ainda que o impacto de Suárez seja muito positivo.No entanto, ainda não atinge o de Gyökeres nos tempos de Rúben Amorim. Em 2023/24, o sueco acumulou 43 golos e 14 assistências. O Sporting marcou 141 golos, logo teve uma participação em pouco mais de 40% dos lances frutuosos. Neste Sporting de Rui Borges, o peso de Suárez é de 38 participações em golo de 113 alcançados pelo clube, ficando abaixo dos 34%. A segunda época de Gyökeres em Alvalade foi de tal modo arrasadora que fez mais golos (52) do que jogos (50), lutando pela Bota de Ouro Europeia, que perdeu para Mbappé pelos golos em Portugal valerem menos do que nas cinco ligas principais. Comparando os dois, agora, os 34% de golos que tiveram o contributo de Suárez batem os menos de 19% de Gyokeres (20 participações em 107 golos) no Arsenal na época. “Será bem recebido porque marcou a história do Sporting, do futebol português e merece esse reconhecimento”, detalhou Rui Borges na conferência de Imprensa.Fresneda de volta, Debast testado no meio-campoRui Borges poderá contar com Fresneda. O lateral direito treinou com normalidade em Alcochete. O espanhol tem sido preponderante na campanha na Liga dos Campeões, acumulando nove encontros e 830 minutos. No meio-campo, a ausência do capitão Hjulmand, por castigo, é a grande baixa para os leões. Com o Santa Clara, Borges aproveitou para testar a parceria entre Morita e Daniel Bragança. Os dois não completaram o encontro, já que o técnico identificou ser necessário reservar a condição física. Debast foi testado na posição em treinos e é uma opção. Kochorashvili veio de lesão, foi ao banco contra o Santa Clara, pode ser chamado a refrescar o miolo na segunda parte, mas não será titular..Fresneda treina sem limitações na véspera do jogo contra o Arsenal.Rui Borges quer fazer "algo extraordinário" na Champions e promete que Gyökeres será "bem recebido"