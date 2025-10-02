Sp. Braga vence Celtic e continua imparável na Liga Europa (veja os golos)

O Sp. Braga venceu, esta quinta-feira, dia 2 de outubro, o Celtic, em Glasgow, por 2-0, somando o segundo triunfo na Liga Europa. Sem vencer no campeonato, a equipa de Carlos Vicens, que já no domingo, defronta o Sporting, realizou um jogo de grande nível na Escócia.Aos 20 minutos, Ricardo Horta tentou a sorte de longe e marcou, num remate que traiu Kasper Schmeichel. Depois, no segundo tempo, após uma grande jogada de Gustaf Lagerbielke (o melhor em campo), Gabri Martínez surgiu como uma flecha a fazer uma recarga e bater de novo o guarda-redes dinamarquês.Na terceira jornada da fase liga da Liga Europa, o Sp. Braga recebe o Estrela Vermelha.Veja os golos: .Liga dos Campeões. De Bruyne & Hojlund, a dupla que impediu o Sporting de pontuar em Nápoles