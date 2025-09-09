‘Sincaraz’. A rivalidade que encanta o ténis mundial

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner têm alternado a liderança mundial e sem rivais à altura. O espanhol assumiu o primeiro lugar depois de vencer o US Open, totalizando 11.540 pontos, à frente do italiano, que, depois da derrota no Major dos EUA, passou a ter 10.780 pontos... quase o dobro do pontos amealhados pelo terceiro classificado do ranking ATP. Alexander Zverev tem 5930 pontos e Novak Djokovic, antigo número 1 mundial e o mais titulado de sempre, soma 4830. Estes números mostram o fosse entre os dois primeiros da classificação e todos os outros. Qualquer tenista precisaria de uma época inteira de triunfos para amealhar pontos suficientes para bater a dupla que está no 1.º e 2.º lugar do ranking ATP. O português Nuno Borges caiu 11 posições e é agora 52.º da hierarquia do ténis mundial.Os dois rivais nos courts entraram no circuito profissional no mesmo ano, em 2018, embora Alcaraz (22 anos) seja mais novo do que Sinner (24) e já tenha conquistado mais torneios (23 contra 20) e mais Majors (6 contra 4). No confronto direto, o tenista de Múrcia tem-se destacado, com 10 vitórias, duas delas em Grand Slams este ano. .Sinner. 116 dias dias de sonho coroados com triunfo no Open da Austrália.O domínio do circuito por parte do espanhol e do italiano está bem visível também no facto de terem jogado três de quatro dos Grand Slams do ano. Se novo número 1 mundial levou a melhor agora no US Open (pelos parciais de 6-2, 3-6, 6-1 e 6-4), em Roland Garros, o melhor de sempre do ténis italiano venceu em Wimbledon. Têm-se encontrado tantas vezes em court, que Carlitos, como é conhecido o tenista de Múrcia, referiu isso mesmo no discurso de vitória, em Nova Iorque, na madrugada de segunda-feira: “Vejo-te mais do que à minha família.”A rivalidade entre ambos é mais do que evidente e tem apaixonado os amantes da modalidade que já a batizaram de Sincaraz, que sucede à Fedal, a também amistosa rivalidade entre Roger Federer e Rafael Nadal que encantou o ténis nas últimas duas décadas (e com Djokovic à mistura). Ambos dizem que se dão bem fora dos courts, embora não sejam próximos ao ponto de se considerarem amigos, mas o respeito pelo jogo um do outro fica bem vincado a cada partida e deu origem a um livro - Changeover: A Young Rivalry and a New Era of Men’s Tennis (Uma rivalidade jovem e uma nova era no ténis masculino, em tradução livre) de Giri Nathan.Ao conquistar o US Open, Carlos Alcaraz voltou a ser número um do ranking mundial, destronando o italiano, com quem tem travado uma luta solitária pelo trono mundial do ténis. Aos 22 anos, o espanhol, que já soma sete troféus em 2025, tornou-se o segundo mais jovem de sempre a chegar aos seis troféus do Grand Slam, perdendo apenas para Bjorn Borg, e passou a ser o mais jovem tenista de sempre a conquistar Majors nas três superfícies (terra batida, piso rápido e relva), numa lista que só tem quatro tenistas, Novak Djokovic, Rafael Nadal e Mats Wilander.E segundo Alcaraz, “o Mundo ainda não viu o melhor Carlos”.isaura.almeida@dn.pt.Carlitos. A fotocópia de Nadal que anda a fazer história nos courts