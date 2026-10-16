Sete meses após queda violenta, Miguel Salgueiro conquista bronze nos Mundiais de ciclismo de pista

Miguel Salgueiro conquistou a medalha de bronze na corrida por pontos nos Mundiais de ciclismo de pista. É a primeira medalha de sempre nesta disciplina em Mundiais e a segunda medalha para Portugal na prova que se está a disputar em Xangai, na China, depois do bronze de Maria Martins em scratch.

Esta sexta-feira (16 de outubro), o ciclista de 27 anos esteve sempre entre os lugares do pódio, mas caiu para o terceiro posto na última de 160 voltas, fechando a prova com 27 pontos, menos um do que o francês Benjamin Thomas, que ficou com a medalha de prata. O britânico Mark Stewart arrebatou a medalha de ouro, com 35 pontos.