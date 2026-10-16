Sete meses após queda violenta, Miguel Salgueiro conquista bronze nos Mundiais de ciclismo de pista
Miguel Salgueiro conquistou a medalha de bronze na corrida por pontos nos Mundiais de ciclismo de pista. É a primeira medalha de sempre nesta disciplina em Mundiais e a segunda medalha para Portugal na prova que se está a disputar em Xangai, na China, depois do bronze de Maria Martins em scratch.
Esta sexta-feira (16 de outubro), o ciclista de 27 anos esteve sempre entre os lugares do pódio, mas caiu para o terceiro posto na última de 160 voltas, fechando a prova com 27 pontos, menos um do que o francês Benjamin Thomas, que ficou com a medalha de prata. O britânico Mark Stewart arrebatou a medalha de ouro, com 35 pontos.
Subir ao pódio já é uma vitória para Miguel Salgueiro, que em fevereiro sofreu uma queda violenta na prova de Eliminação dos Campeonatos da Europa de Konya, na Turquia, tendo fraturado uma costela e em duas vértebras. Depois de várias semanas de recuperação, o ciclista da Team Tavira-Crédito Agrícola reencontrou a sua melhor forma na estrada para depois voltar à pista e agora oferecer a Portugal a nona medalha em mundias de ciclismo de pista.
Medalhas de Portugal em Mundiais de Ciclismo de Pista
Ouro Iúri Leitão em Omnium Glasgow-2023
Prata Ivo Oliveira em Perseguição Individual Apeldoorn-2018
Prata Iúri Leitão em Eliminação Roubaix-2021
Bronze Maria Martins em Scratch Berlim-2020
Bronze Ivo Oliveira em Perseguição Individual Saint-Quentin-en-Yvelines-2022
Bronze Maria Martins em Omnium Saint-Quentin-en-Yvelines-2022
Bronze Iúri Leitão em Scratch Santiago-2025
Bronze Maria Martins em Scratch Xangai-2026
Bronze Miguel Salgueiro em Corrida por Pontos Xangai-2026