Sete meses após queda violenta, Miguel Salgueiro conquista bronze nos Mundiais de ciclismo de pista
Desporto

Sete meses após queda violenta, Miguel Salgueiro conquista bronze nos Mundiais de ciclismo de pista

Ciclista de 27 anos esteve perto de ser vice-campeão mundial na corrida por pontos, mas foi ultrapassado na última volta. É a primeira medalha de sempre para Portugal nesta disciplina em Mundiais.
Isaura Almeida
Publicado a
Atualizado a

Miguel Salgueiro conquistou a medalha de bronze na corrida por pontos nos Mundiais de ciclismo de pista. É a primeira medalha de sempre nesta disciplina em Mundiais e a segunda medalha para Portugal na prova que se está a disputar em Xangai, na China, depois do bronze de Maria Martins em scratch.

Esta sexta-feira (16 de outubro), o ciclista de 27 anos esteve sempre entre os lugares do pódio, mas caiu para o terceiro posto na última de 160 voltas, fechando a prova com 27 pontos, menos um do que o francês Benjamin Thomas, que ficou com a medalha de prata. O britânico Mark Stewart arrebatou a medalha de ouro, com 35 pontos.

Sete meses após queda violenta, Miguel Salgueiro conquista bronze nos Mundiais de ciclismo de pista
Ciclismo. Maria Martins abre participação portuguesa nos Mundiais de pista com bronze

Subir ao pódio já é uma vitória para Miguel Salgueiro, que em fevereiro sofreu uma queda violenta na prova de Eliminação dos Campeonatos da Europa de Konya, na Turquia, tendo fraturado uma costela e em duas vértebras. Depois de várias semanas de recuperação, o ciclista da Team Tavira-Crédito Agrícola reencontrou a sua melhor forma na estrada para depois voltar à pista e agora oferecer a Portugal a nona medalha em mundias de ciclismo de pista.

Medalhas de Portugal em Mundiais de Ciclismo de Pista

Ouro Iúri Leitão em Omnium Glasgow-2023

Prata Ivo Oliveira em Perseguição Individual Apeldoorn-2018

Prata Iúri Leitão em Eliminação Roubaix-2021

Bronze Maria Martins em Scratch Berlim-2020

Bronze Ivo Oliveira em Perseguição Individual Saint-Quentin-en-Yvelines-2022

Bronze Maria Martins em Omnium Saint-Quentin-en-Yvelines-2022

Bronze Iúri Leitão em Scratch Santiago-2025

Bronze Maria Martins em Scratch Xangai-2026

Bronze Miguel Salgueiro em Corrida por Pontos Xangai-2026

Ciclismo de pista
Mundiais de ciclismo de pista
medalha de bronze
Diário de Notícias
www.dn.pt