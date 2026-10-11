Seleção Nacional garante presença no Europeu feminino de futsal

A Seleção Nacional garantiu este domingo a presença no Campeonato da Europa feminino de futsal de 2027, ao vencer a Finlândia por 3-0 e assegurar o primeiro lugar do Grupo 1 da Ronda de Elite. A equipa orientada por Luís Conceição terminou a qualificação com nove pontos e sem sofrer golos.

Ana Oliveira inaugurou o marcador aos nove minutos, após assistência de Helena Nunes. Mariana Marques ampliou a vantagem aos 15, na sequência de um passe de Ana Azevedo. Já perto do final, quando a Finlândia apostava no cinco para quatro, a guarda-redes Ana Catarina marcou de baliza a baliza e fixou o resultado.

Portugal tinha começado a ronda com uma vitória por 2-0 frente aos Países Baixos e goleado a Chéquia por 5-0 na segunda jornada. O triunfo sobre a Finlândia confirmou o pleno da equipa portuguesa, que terminou com dez golos marcados e nenhum sofrido.

Portugal vai disputar a fase final entre 14 e 21 de março de 2027, em Osijek, na Croácia. Será a quarta presença da seleção no Europeu: foi finalista em 2019 e 2022 e terminou no terceiro lugar em 2023.