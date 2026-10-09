Portugal goleia Chéquia e fica a um empate do Europeu de futsal feminino

Portugal deu esta sexta-feira mais um passo firme rumo ao Campeonato da Europa feminino de futsal de 2027, ao golear a Chéquia por 5-1, na segunda jornada da Ronda de Elite disputada em Oliveira de Azeméis. Depois da vitória por 2-0 sobre os Países Baixos, a seleção orientada por Luís Conceição voltou a impor a sua superioridade e chega à última jornada com seis pontos em seis possíveis.

A equipa portuguesa marcou cinco golos, venceu os dois jogos disputados e está agora a um empate de garantir o primeiro lugar do Grupo 1. A partida com a Chéquia confirmou a capacidade ofensiva das vice-campeãs mundiais, que controlaram o encontro e não deixaram margem para que a adversária pudesse discutir o resultado.

No outro jogo desta sexta-feira, a Finlândia venceu os Países Baixos por 3-0. Finlandesas e portuguesas dividem, por isso, a liderança do grupo, ambas com seis pontos, mas Portugal apresenta melhor diferença de golos, depois do 2-0 aos neerlandeses e do 5-1 à Chéquia. A Finlândia tinha começado a prova com um triunfo por 1-0 diante das checas.

A decisão está marcada para domingo, às 19h00, no Pavilhão Dr. Salvador Machado, em Oliveira de Azeméis, com Portugal a defrontar a Finlândia. Um empate basta à seleção portuguesa para vencer o grupo e assegurar diretamente a presença na fase final do Europeu, que decorrerá entre 14 e 21 de março de 2027, em Osijek, na Croácia.

Antes, às 15h00, Chéquia e Países Baixos cumprem o último jogo do grupo. As duas seleções ainda não pontuaram e já não podem alcançar Portugal ou Finlândia.

O novo formato do Europeu feminino de futsal alarga a fase final a oito seleções. Os vencedores dos quatro grupos da Ronda de Elite e os dois melhores segundos classificados garantem o apuramento direto, juntando-se à anfitriã Croácia.