Segundo lugar de Marc Márquez no Qatar adia título de MotoGP para Portimão

O piloto italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) venceu este domingo (8) o Grande Prémio do Qatar de MotoGP, 20.ª ronda da temporada, e adiou a decisão do título para a penúltima jornada, em Portugal, dentro de duas semanas.

Bezzecchi gastou 41.29,173 minutos para cumprir as 22 voltas previstas na única corrida noturna da temporada, batendo o espanhol Marc Márquez (Ducati), líder do campeonato, por 3,083 segundos, com o também espanhol Raul Fernández (Aprilia) a terminar em terceiro, a 3,614.

Com estes resultados e o sétimo posto do espanhol Jorge Martín (Aprilia), Marc Márquez precisa ainda de 14 pontos para festejar o oitavo título na classe 'rainha', deixando muito provável que o GP de Portimão, penúltima prova do calendário, de 20 a 22 de novembro, venha a ser o palco dessa conquista.