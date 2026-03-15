Gabriel Silva marca o único golo na Vila das Aves.
Gabriel Silva marca o único golo na Vila das Aves.FOTO: JOSÉ COELHO/LUSA
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Santa Clara vence AVS e sobe aos lugares de permanência (Veja o golo)

Os açorianos triunfaram pela segunda vez consecutiva, desta vez na Vila das Aves por 1-0.
DN/Lusa
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O Santa Clara somou este domingo, 15 de março, o segundo triunfo consecutivo na I Liga, ao vencer na Vila das Aves, o lanterna-vermelha AVS por 1-0, em encontro da 26.ª jornada.

Um livre direto de Gabriel Silva selou, aos 68 minutos, o triunfo dos forasteiros, num encontro em que os anfitriões, apenas com uma vitória na prova, jogaram reduzidos a 10 unidades desde os 65, por expulsão de Paulo Vitor.

Na classificação, o Santa Clara saltou do 16.º lugar, de play-off de permanência, para o 13.º, com 25 pontos, enquanto o AVS soma 10 e é cada vez mais último.


Veja o golo:

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Futebol
Santa Clara
AVS

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