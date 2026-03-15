Santa Clara vence AVS e sobe aos lugares de permanência (Veja o golo)

O Santa Clara somou este domingo, 15 de março, o segundo triunfo consecutivo na I Liga, ao vencer na Vila das Aves, o lanterna-vermelha AVS por 1-0, em encontro da 26.ª jornada.Um livre direto de Gabriel Silva selou, aos 68 minutos, o triunfo dos forasteiros, num encontro em que os anfitriões, apenas com uma vitória na prova, jogaram reduzidos a 10 unidades desde os 65, por expulsão de Paulo Vitor.Na classificação, o Santa Clara saltou do 16.º lugar, de play-off de permanência, para o 13.º, com 25 pontos, enquanto o AVS soma 10 e é cada vez mais último.Veja o golo: