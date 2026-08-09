Samu Costa reforça Al Nassr e inicia novo desafio na Arábia Saudita

O Al Nassr oficializou este domingo a contratação de Samu Costa, confirmando a chegada do internacional português proveniente do Maiorca. Aos 25 anos, o médio inicia pela primeira vez uma experiência fora do futebol europeu e passa a integrar um dos projetos mais ambiciosos da Arábia Saudita, onde será colega de equipa de Cristiano Ronaldo e João Félix. Formado no Beira-Mar e no SC Braga, Samu Costa construiu a carreira em Espanha, primeiro ao serviço do Almería e, desde 2023, no Maiorca, clube onde se afirmou como um dos médios mais consistentes da La Liga. A intensidade defensiva, a capacidade de recuperação de bola e a entrega em campo valeram-lhe também a chamada à Seleção Nacional, pela qual já soma internacionalizações. A contratação do médio português insere-se na estratégia do Al Nassr de renovar o plantel com jogadores em plena maturidade competitiva. Depois da saída de Marcelo Brozovic, o clube procurava um reforço para o meio-campo e encontrou em Samu Costa um perfil capaz de acrescentar equilíbrio, agressividade na recuperação da bola e intensidade ao jogo da equipa, agora orientada pelo australiano Ange Postecoglou. A transferência representa um passo importante na carreira de Samu Costa, que deixa uma das principais ligas europeias para integrar um campeonato em crescimento e um plantel recheado de figuras internacionais. No Al Nassr terá como principais referências Cristiano Ronaldo e João Félix, dois dos nomes mais sonantes do futebol português, numa equipa que pretende discutir os títulos nacionais e continentais. Os clubes limitaram-se, para já, a confirmar a conclusão da transferência, sem divulgar oficialmente o valor da operação nem a duração do contrato. Nas últimas semanas circularam diferentes montantes na imprensa internacional, pelo que esses detalhes permanecem sem confirmação oficial..Samu Costa, o pitbull da liga espanhola que faz horas extra quando sente que errou.Samú Costa pede intensidade máxima frente ao Chile: “Temos de meter na cabeça que é um jogo oficial”