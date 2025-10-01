SAD FC Porto regista lucros recorde de 39,2 milhões de euros

A SAD do Futebol Clube do Porto registou 39,24 milhões de euros em lucro no exercício de 2024/25. Em causa está o melhor resultado na história.O número reflete uma subida acentuada face ao prejuízo de 21,063 milhões de euros referente à temporada desportiva anterior, em que a atual direção assumiu funções a poucas semanas do fim. Certo é que as melhorias não ficam por aqui.De acordo com um comunicado da SAD portista à CMVM, o resultado das vendas de passes de futebolistas superou os 100 milhões de euros (os proveitos atingiram 171,5 milhões). A este respeito, a direção destaca as vendas de Evanilson, Galeno e Nico González.Os custos operacionais caíram 17%, num corte de 29,366 milhões de euros. A maior redução, a este respeito, aconteceu na categoria "fornecimentos e serviços externos", onde se registou um recuo de 10,05 milhõesAo mesmo tempo, os capitais próprios mantiveram-se negativos, em 10,458 milhões de euros no dia 30 de junho de 2025. Em causa está uma melhoria homóloga (113,761 milhões de euros negativos um ano antes). A liquidez também melhorou, até aos 31,216 milhões de euros negativos, número que compara com os 243,268 milhões de euros negativos no exercício anterior.Recorde-se que a nova direção do FC Porto venceu eleições em abril de 2024, com André Villas-Boas a suceder a Pinto da Costa na presidência do clube..Goleada em Arouca. FC Porto de Farioli continua de prego a fundo e chega 100% vitorioso ao clássico.As eleições que Pinto da Costa sabia que ia perder e o dia em que Villas-Boas decidiu desafiá-lo