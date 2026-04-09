Rui Borges, treinador do Sporting desde 2024.
Rui Borges, treinador do Sporting desde 2024.FOTO: Gerardo Santos
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SAD do Sporting prefere renovar contrato de Rui Borges apenas por uma época

Plano se não for campeão é ampliar até 2028, com opção por outra época. Só haverá avanços após o fim do campeonato porque treinador está blindado até 2027.
Frederico Bártolo
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