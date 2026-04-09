SAD do Sporting prefere renovar contrato de Rui Borges apenas por uma época

Rui Borges tem contrato até 30 de junho de 2027 com o Sporting, tendo sido prolongado automaticamente assim que foi campeão em 2025. Nesse sentido, sabe o DN, não há qualquer urgência por parte da SAD do Sporting para o processo de renovação, reservando para o verão, para o pós-campeonato, avanços mais significativos nesse capítulo. Ainda assim, a cúpula de Frederico Varandas entende que será preferível avançar com uma proposta de extensão por mais um ano, ou seja, prolongar até 2028 o acordo com o transmontano que está no clube desde dezembro de 2024. Assim sendo, ficará naturalmente prevista uma cláusula de opção de renovação nesse novo contrato para o Sporting ficar protegido, mas a intenção, para já, passa por não entregar a Rui Borges um vínculo até 2029, resguardando-se, claro, do sucesso ou insucesso desportivo, mas também de outras opções que possam surgir ao longo do tempo. Certo é que as partes terão negociações pela frente e não há decisões fechadas. Cenário diferente será, no entanto, no caso de o Sporting se sagrar campeão - o terceiro título consecutivo e segundo com Rui Borges -, uma vez que nesse caso a SAD estenderia diretamente o vínculo até 2029, ao DN apurou. Daí também que não haja qualquer pressa para desenvolver o tema, uma vez que a prestação na Liga dos Campeões, com a chegada aos quartos de final, já cumpriu os objetivos traçados, e a Taça de Portugal e o campeonato ainda podem ser conquistados até ao fim de maio. O Sporting está a cinco pontos, mas tem menos um jogo do que o FC Porto, e em Alvalade evita-se desviar atenções para as questões contratuais e até para o mercado de transferências, uma vez que o foco está na fase final da época. Na Taça de Portugal, os leões estão em vantagem (1-0) na primeira mão da meia-final também diante dos dragões. Pelo que foi possível saber, o contrato de Rui Borges prevê uma melhoria salarial que colocará o técnico com um salário de 2 milhões de euros brutos anuais, metade do que aufere Francisco Trincão, que está no teto salarial leonino desde que renovou até 2030. Em dezembro, Rui Borges disse que, por ele, “assinava já” e não há, realmente, grandes impedimentos para o processo chegar a bom porto. A cláusula de rescisão deverá continuar nos 20 milhões de euros, mas tal como no caso de Ruben Amorim a direção do Sporting será sensível a uma vontade de o treinador rumar a outras paragens. Certo é que na última paragem para as seleções, treinador e clube identificaram alvos para o mercado, conversaram sobre pontos da renovação e já trabalham a época 2026/27..Rui Borges quer fazer "algo extraordinário" na Champions e promete que Gyökeres será "bem recebido".Rui Borges afirma que Sporting tem “jogado bem” apesar das dificuldades