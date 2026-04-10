Ainda faltam jogar duas jornadas da primeira fase e toda a fase de subida, mas Sacra já igualou os 19 golos do melhor marcador do Campeonato de Portugal em 2024-25
Ainda faltam jogar duas jornadas da primeira fase e toda a fase de subida, mas Sacra já igualou os 19 golos do melhor marcador do Campeonato de Portugal em 2024-25GABRIEL REIS
Desporto

Sacra, o goleador desconhecido que marca a cada 99 minutos e é o quarto com mais golos em Portugal

Sacra leva 19 golos pelo Benfica e Castelo Branco no Campeonato de Portugal, naquela que está a ser a sua primeira época fora dos distritais. Só Suárez, Pavlidis e André Clóvis marcaram mais.
David Pereira
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Futebol
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11x11
José Sacramento "Sacra"
Sport Benfica e Castelo Branco

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