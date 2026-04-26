Sabastian Sawe vence Maratona de Londres com recorde mundial abaixo das duas horas

O queniano Sabastian Sawe venceu este domingo, 26 de abril, a Maratona de Londres, em 01:59.30 segundos, estabelecendo o novo recorde do mundo e o primeiro registo nos 42,195 quilómetros abaixo das duas horas.Sawe, de 30 anos, conquistou a emblemática corrida londrina pela segunda vez consecutiva, depois do triunfo em 2025, quando também venceu a Maratona de Berlim.O queniano, que tinha como melhor marca 02:02.05 horas, retirou um minuto e cinco segundos ao anterior recorde mundial (02:00.35, em Chicago, nos Estados Unidos), que estava na posse do também queniano Kelvin Kiptum, desde 08 de outubro de 2023, menos de um ano antes da sua morte num acidente de viação.Na prova feminina, a etíope Tigst Assefa, de 29 anos, também voltou a celebrar em Londres, melhorando, mais uma vez, o recorde mundial da distância em competições exclusivamente femininas, para 02:15.41 horas, menos nove segundos do que a marca anterior.Os portugueses António Pinto (1992, 1997 e 2000) e Rosa Mota (1991) constam entre os vencedores da Maratona de Londres, que faz parte do circuito majors, juntamente com Tóquio, Boston, Sydney, Berlim, Chicago e Nova Iorque..Ugandês Jacob Kiplimo bate recorde do mundo na Meia Maratona de Lisboa.Zablon Chumba e Abebech Bekele vencem Maratona de Lisboa