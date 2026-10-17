Rui Jorge lamenta forma como saiu dos sub-21 e critica atitude de Proença: "Não é de uma pessoa de bem"

Rui Jorge lamentou a forma "desonesta" como deixou de ser selecionador sub-21 e considerou que a atitude do presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Pedro Proença, não foi de uma pessoa de bem.

“Nem sei se me agradeceram em comunicado. O que eu sei é que acho que deveria ter saído de outra maneira, com outro respeito. Acho que foi, não só desonesto na forma como o fizeram, como também de baixo valor. De baixo valor humano, de baixo valor profissional. Isso é uma coisa que me deixa alguma mágoa”, disse, em entrevista à agência Lusa.

Depois de quase 15 anos à frente da seleção portuguesa de sub-21, Rui Jorge deixou o cargo após o Europeu, sendo substituído por Luís Freire, após o final do seu contrato.

“Não sou responsável pela atitude das outras pessoas, mas acho que efetivamente foi um momento feio e que não dignifica a FPF. Nada posso fazer em relação a isso. Eu tenho consciência que fiz as coisas como deveriam ser feitas, mas tenho plena consciência de que se estivesse do outro lado não faria da mesma forma”, afirmou.

O atual selecionador de sub-20 do Azerbaijão admite que “é perfeitamente natural que se queira mudar”, mas que “a forma como é feito é que pode ser e deveria ser bem diferente”, em especial tendo em conta a sua longa ligação às seleções nacionais, primeiro como jogador e depois como treinador.

“São muitos anos ligados à nossa seleção e não é, para mim, admissível que, quando se vai embora, o presidente não tenha uma palavra connosco. Além de não ser feito de uma forma clara, não é admissível. Não é de uma pessoa de bem. E isso deixou-me obviamente triste”, assumiu.

Desde a sua saída, Rui Jorge não viu nenhum jogo da seleção portuguesa de sub-21, porque ainda lhe custa ver jogadores que no ano passado estavam com ele e que “tinha alguma expectativa em relação a eles” e que “já tinha imaginado algumas formas” de como iria jogar.

“Prefiro não o fazer [ver os jogos]. Acompanho logicamente os resultados. Quando soube que era o Luís [Freire] que iria pegar na seleção sub-21, telefonei-lhe para lhe desejar toda a sorte e para que fosse tão feliz na seleção sub-21 quanto eu fui. [...] Se ele for tão feliz quanto eu fui na seleção sub-21 acho que ele vai ficar muito satisfeito. Se puder conquistar o troféu que eu tanto tentei e não consegui, vou-lhe pedir para estar lá na final também e para me deixar tocar um bocadinho nesse tal troféu que há tanto tempo andamos atrás”, referiu.

Rui Jorge assegura que não guarda mágoa do futebol português, que deixou de acompanhar mais pelas funções que tem agora no Azerbaijão, e que apenas existe a situação com os sub-21, pois “estava a idealizar uma coisa” com alguns jogadores.

“É nesse sentido que prefiro não ver. Quando vejo o Mateus [Fernandes], o [Geovany] Quenda, o [Rodrigo] Mora, o [Carlos] Forbes... Eram muitos jogadores que já estavam naquela fase e que eu perspetivava um apuramento seguinte e um Campeonato da Europa seguinte de uma determinada maneira. Então prefiro não o fazer. Mas é apenas com a seleção de sub-21”, afiançou.