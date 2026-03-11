Rui Jorge é o novo treinador da seleção de sub-20 do Azerbaijão

O treinador português Rui Jorge foi anunciado como o novo selecionador de sub-20 do Azerbaijão, regressando assim ao ativo depois de ter deixado recentemente o comando técnico da seleção portuguesa de sub-21. A informação foi divulgada pela Federação de Futebol do Azerbaijão (AFFA), que confirmou a escolha do técnico português para liderar a equipa nos próximos anos, com especial foco na preparação para o Campeonato do Mundo de sub-20 de 2027, competição que será organizada em conjunto por Azerbaijão e Uzbequistão.De acordo com o comunicado oficial da federação, a candidatura de Rui Jorge foi aprovada pelo Comité Executivo da AFFA a 19 de fevereiro, tendo o processo sido concluído após todos os procedimentos legais necessários. Nos próximos dias deverá decorrer uma conferência de imprensa para a apresentação oficial do treinador, na qual estarão presentes responsáveis da federação azeri. Rui Jorge, de 52 anos, construiu primeiro uma carreira sólida como futebolista profissional, atuando como lateral esquerdo. Formado no FC Porto, clube onde iniciou o percurso no futebol ainda nas camadas jovens, acabou por representar várias equipas do futebol português ao longo da carreira. Jogou no Rio Ave por empréstimo no início da década de 1990, regressando depois ao FC Porto, onde conquistou vários títulos nacionais. Em 1998 transferiu-se para o Sporting, clube que representou durante sete épocas e onde também viveu alguns dos momentos mais marcantes da carreira. Terminou o percurso como jogador no Belenenses, na temporada 2005/06. .Ao longo da carreira de jogador conquistou vários campeonatos nacionais, Taças de Portugal e Supertaças, tendo sido considerado um lateral consistente e disciplinado taticamente. Paralelamente, somou 44 internacionalizações pela seleção principal de Portugal, participando em competições importantes como o Campeonato do Mundo de 2002 e os Campeonatos da Europa de 2000 e 2004. Antes disso, também representou as seleções jovens e participou nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996. Após terminar a carreira como futebolista, Rui Jorge iniciou o percurso como treinador nas camadas jovens do Belenenses, onde trabalhou entre 2006 e 2010. Chegou mesmo a assumir interinamente a equipa principal do clube em 2009, antes de regressar à formação. Pouco tempo depois, em novembro de 2010, foi escolhido para assumir o comando da seleção portuguesa de sub-21, iniciando um longo ciclo que se prolongaria por cerca de 15 anos. Durante esse período tornou-se uma das figuras mais marcantes do futebol de formação português. Sob a sua liderança, Portugal qualificou-se para várias fases finais do Campeonato da Europa de sub-21 e atingiu por duas vezes a final da competição, em 2015 e 2021, terminando ambas as edições como vice-campeão europeu. Ao longo do seu percurso também foi responsável por lançar e desenvolver dezenas de jogadores que mais tarde chegaram à seleção principal, tendo contribuído para a afirmação de várias gerações do futebol português. Rui Jorge também orientou a seleção olímpica portuguesa nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, competição em que Portugal chegou aos quartos-de-final. Ao longo da sua longa passagem pela Federação Portuguesa de Futebol destacou-se pelo trabalho contínuo de desenvolvimento de talentos, tendo promovido cerca de 65 jogadores que acabariam por alcançar a seleção principal portuguesa. .Luís Freire sucede a Rui Jorge no comando da seleção nacional de sub-21.Seleção estreia-se no Europeu de sub-21 e Rui Jorge avisa que a França não tem pontos fracos