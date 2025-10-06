Rui Costa constituído arguido devido a uma transferência de dinheiro de um clube russo para o Benfica

Rui Costa vai ser constituído arguido na qualidade de presidente da SAD do Benfica devido a uma transferência de cerca de 76 mil euros do Lokomotiv Moscovo para as contas bancárias dos encarnados, avança a TVI/CNN Portugal.Em causa está o pagamento de parte de uma dívida referente ao defesa central argentino German Conti.Essa operação financeira violou a legislação europeia sobre as sanções aplicadas a várias entidades e pessoas que apoiam interesses russos.Rui Costa deveria ter sido interrogado em julho, mas solicitou o adiamento do interrogatório. Na altura, apresentou-se com dois advogados no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), em Lisboa, após ser notificado para ser interrogado e constituído arguido com a medida de coação mais leve, o Termo de Identidade e Residência. O mesmo foi aplicado ao antigo administrador executivo e vice-presidente da SAD, Luís Mendes.Já no DCIAP, o antigo internacional português invocou que tinha nesse dia uma reunião plenária com os órgãos sociais do Benfica e requereu que a diligência fosse adiada comprometendo-se a entregar a referida justificação, o que terá feito. Contudo, ainda não foi novamente notificado pela procuradora do inquérito, Filipa Rosado, adianta a TVI/CNN Portugal, que cita fonte oficial que representa a Benfica SAD e o seu presidente.Às suspeitas da violação das medidas restritivas aprovadas pela Organização das Nações Unidas e/ou pela União Europeia, o Ministério Público (MP) junta a suspeita de crime de branqueamento de capitais, embora o dinheiro em causa tenha seguido diretamente da conta do clube russo para a conta do Benfica, no BCP, sem qualquer intermediário ou dissimulação.Por ordem do DCIAP, o dinheiro foi remetido à origem, ou seja, às contas do Lokomotiv no banco AO Raiffeisenbank, na Rússia.O pagamento em causa refere-se à primeira tranche da dívida que o Lokomotiv que teria devido à transferência de Conti, transferido em janeiro de 2023, por 300 mil euros, do Benfica para o emblema moscovita, cuja SAD designada Joint Stock Company Football Club Lokomotiv é detida indiretamente pelo estado da Federação Russa através da empresa pública Transtelecom Company e ainda pelo VTB Bank, banco que tem como donos o Marathon Group, controlado por outro russo cujo nome também figura na lista de sanções internacional, Alexander Vinokurov.O caso está a ser investigado no DCIAP desde o ano passado, sendo que o MP terá a intenção de propor a suspensão provisória do processo mediante o pagamento de uma multa.A violação das medidas restritivas internacionais pode ser punida com uma pena de prisão de um a cinco anos em Portugal, mas em caso de mera negligência, a lei estabelece uma multa de até 600 dias..Sem confirmar o nome do atleta nem o do clube em questão, o Benfica emitiu esta segunda-feira à noite uma nota de esclarecimento na qual explica que "cedeu um jogador sem contrapartida financeira, na época de 2022/23, a um clube de futebol russo" e que, na época seguinte, esse "clube russo vendeu esse jogador a um terceiro clube". "Como o Sport Lisboa e Benfica era detentor de uma percentagem do passe do atleta, o clube russo transferiu para o Benfica o montante correspondente àquela percentagem: 70 mil euros", explicaram os encarnados, dando conta de que a transferência foi validada pelo TMS (Transfer Matching System) da FIFA."Quando se tomou conhecimento do entendimento do Ministério Público, de que na data da transferência o clube estaria abrangido por sanções da União Europeia, o Benfica imediatamente fez cessar os efeitos do referido contrato e recusou receber qualquer pagamento. Quer a venda do jogador que deu lugar ao pagamento do valor acima referido ao Benfica, quer o pagamento daquele valor, que viria a ser bloqueado por ordem do Ministério Público, não eram do conhecimento ou da responsabilidade do Presidente Rui Costa", prossegue a nota, que sublinha que Rui Costa foi notificado porque é o "legal representante do Sport Lisboa e Benfica".Os encarnados confirmam que a data para inquirição coincidia com a reunião do Plenário dos Órgãos Sociais, assim como a data de apresentação do plantel para a presente época, pelo que "o Ministério Público entendeu adiar a diligência"."Nem o Clube, por via dos seus serviços, nem a instituição financeira que acompanhou a questão, na altura, identificaram alguma anomalia na operação", conclui o comunicado.