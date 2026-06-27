Rui Costa assume falhanço da época e garante: "Queremos e tudo vamos fazer para conquistar o campeonato"

O presidente do Benfica, Rui Costa, assumiu este sábado, 27 de junho, que a época 2025/26 "ficou aquém da exigência" do clube, reconhecendo que o terceiro lugar na I Liga e a falha em obter a qualificação para a próxima edição da Liga dos Campeões não corresponderam aos objetivos traçados. A declaração foi feita na abertura da Assembleia Geral Ordinária do clube, que decorre no Pavilhão nº 2 da Luz."A época ficou aquém da exigência que define o Sport Lisboa e Benfica. A conquista da Supertaça é um título que valorizamos, mas está longe de corresponder às ambições que tínhamos para esta temporada", afirmou o dirigente. Rui Costa acrescentou que "o terceiro lugar no Campeonato Nacional e a ausência da Liga dos Campeões do próximo ano não correspondem aos objetivos que traçámos nem ao investimento realizado".O presidente benfiquista afirmou que a direção assume "esse desfecho com sentido de responsabilidade" e recusou esconder os erros da temporada. Ainda assim, considerou que houve fatores que também influenciaram o percurso da equipa, referindo um calendário particularmente exigente, dificuldades na adaptação de alguns reforços e decisões de arbitragem que, na sua perspetiva, condicionaram a campanha, embora "nenhuma destas circunstâncias diminui a nossa responsabilidade. Nenhuma!", sublinhou.Olhando para a próxima temporada, Rui Costa garantiu que o clube já iniciou "uma nova etapa", agora sob o comando de Marco Silva, apresentado este mês como sucessor de José Mourinho, que regressou ao Real Madrid. Os trabalhos para 2026/27, recorde-se, arrancaram na quinta-feira (25), no Benfica Campus, com o novo treinador a orientar os primeiros treinos e a integração do jovem defesa brasileiro Gabriel Índio como única cara nova do plantel."Queremos e tudo vamos fazer para conquistar o campeonato nacional e ter uma presença expressiva na Liga Europa. No fundo, devolver o Benfica ao lugar que os sócios exigem e que a história do clube nos impõe", afirmou.Futebol masculino a parte e fazendo um balanço das restantes modalidades, o dirigente destacou os 17 títulos conquistados até ao momento, com especial referência ao futebol feminino, vencedor do campeonato e da Taça de Portugal, bem como aos triunfos no râguebi, hóquei em patins, handebol feminino, basquetebol feminino e futsal feminino. Apesar disso, reconheceu que o clube pretende melhorar os resultados das modalidades masculinas de pavilhão.Rui Costa encerrou a intervenção reafirmando a disponibilidade da direção para prestar contas aos associados e responder às questões colocadas durante a Assembleia Geral, defendendo uma gestão baseada na transparência e na responsabilidade. "Somos e seremos sempre uma Direção disponível para prestar contas, para ouvir os sócios e para responder às questões que entendam colocar. Iremos fazê-lo sempre com transparência e respeito, mas também com a responsabilidade que uma gestão desportiva de um clube da dimensão do Benfica impõe", sublinhou o presidente, antes de finalizar: "Viva o Sport Lisboa e Benfica". O discurso na íntegra está disponível no site do Sport Lisboa e Benfica. .Benfica de Marco Silva já iniciou os trabalhos com um reforço e muita juventude.Início de ciclo de Marco Silva no Benfica tem muitos jovens a teste