Desporto

Benfica de Marco Silva já iniciou os trabalhos com um reforço e muita juventude

No primeiro dia de trabalho da nova época, o brasileiro Gabriel Índio foi a única novidade entre os jogadores que se apresentaram no centro de treinos no Seixal.
Prestianni e António Silva no primeiro dia de trabalho.
Prestianni e António Silva no primeiro dia de trabalho.FOTO: SL BENFICA
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O Benfica iniciou esta quinta-feira, 25 de junho, os trabalhos para a nova época 2026/27 com os habituais testes médicos e avaliações físicas. Além do novo treinador Marco Silva, o destaque vai ainda para a presença do jovem defesa brasileiro Gabriel Índio, de apenas 17 anos, que foi contratado ao Atlético de Minas Gerais.

No total apresentaram-se 30 futebolistas, destacando-se alguns jogadores que regressam após empréstimos como o guarda-redes André Gomes, o médio Rafael Luís e o extremo Tiago Gouveia.

Alexander Bah
Alexander BahFOTO: SL BENFICA
Anísio Cabral
Anísio CabralFOTO: SL BENFICA
Samuel Dahl
Samuel DahlFOTO: SL BENFICA
Daniel Banjaqui
Daniel BanjaquiFOTO: SL BENFICA
Enzo Barrenechea
Enzo BarrenecheaFOTO: SL BENFICA
Jadon Umeh
Jadon UmehFOTO: SL BENFICA
José Neto
José NetoFOTO: SL BENFICA
Prestianni e António Silva
Prestianni e António SilvaFOTO: SL BENFICA
Gianluca Prestianni
Gianluca PrestianniFOTO: SL BENFICA
Rui Silva
Rui SilvaFOTO: SL BENFICA
Samuel Soares
Samuel SoaresFOTO: SL BENFICA
Tiago Gouveia
Tiago GouveiaFOTO: SL BENFICA

Além disso, às ordens de Marco Silva vão estar muitos jovens que na época passada alinharam na equipa B como o guarda-redes Diogo Ferreira, os defesas João Fonseca, Daniel Banjaqui, José Neto, Joshua Wynder e Rui Silva; os médios Miguel Figueiredo, Gonçalo Moreira e João Rego; e os avançados Jaden Umeh, Anísio Cabral e Peter Edokpolor.

O Benfica anunciou ainda que Amar Dedic, Tomás Araújo, Richard Ríos, Aursnes, Schjelderup e Lukebakio vão apresentar-se mais tarde por estarem a representar as respetivas seleções no Campeonato do Mundo.

Eis todos os futebolistas que se apresentaram no Benfica Campus no Seixal:

  • Guarda-redes: Trubin, Samuel Soares, Diogo Ferreira e André Gomes;

  • Defesas: António Silva, Alexander Bah, Samuel Dahl, João Fonseca, Daniel Banjaqui, José Neto, Joshua Wynder, Rui Silva e Gabriel Índio;

  • Médios: Enzo Barrenechea, Sudakov, Manu Silva, Leandro Barreiro, Miguel Figueiredo, Gonçalo Moreira, Rafael Luís e João Rego;

  • Avançados: Bruma, Ivanovic, Pavlidis, Prestianni, Rafa Silva, Tiago Gouveia, Jaden Umeh, Anísio Cabral e Peter Edokpolor.

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