Benfica de Marco Silva já iniciou os trabalhos com um reforço e muita juventude

O Benfica iniciou esta quinta-feira, 25 de junho, os trabalhos para a nova época 2026/27 com os habituais testes médicos e avaliações físicas. Além do novo treinador Marco Silva, o destaque vai ainda para a presença do jovem defesa brasileiro Gabriel Índio, de apenas 17 anos, que foi contratado ao Atlético de Minas Gerais.No total apresentaram-se 30 futebolistas, destacando-se alguns jogadores que regressam após empréstimos como o guarda-redes André Gomes, o médio Rafael Luís e o extremo Tiago Gouveia..Além disso, às ordens de Marco Silva vão estar muitos jovens que na época passada alinharam na equipa B como o guarda-redes Diogo Ferreira, os defesas João Fonseca, Daniel Banjaqui, José Neto, Joshua Wynder e Rui Silva; os médios Miguel Figueiredo, Gonçalo Moreira e João Rego; e os avançados Jaden Umeh, Anísio Cabral e Peter Edokpolor.O Benfica anunciou ainda que Amar Dedic, Tomás Araújo, Richard Ríos, Aursnes, Schjelderup e Lukebakio vão apresentar-se mais tarde por estarem a representar as respetivas seleções no Campeonato do Mundo.Eis todos os futebolistas que se apresentaram no Benfica Campus no Seixal:Guarda-redes: Trubin, Samuel Soares, Diogo Ferreira e André Gomes;Defesas: António Silva, Alexander Bah, Samuel Dahl, João Fonseca, Daniel Banjaqui, José Neto, Joshua Wynder, Rui Silva e Gabriel Índio;Médios: Enzo Barrenechea, Sudakov, Manu Silva, Leandro Barreiro, Miguel Figueiredo, Gonçalo Moreira, Rafael Luís e João Rego;Avançados: Bruma, Ivanovic, Pavlidis, Prestianni, Rafa Silva, Tiago Gouveia, Jaden Umeh, Anísio Cabral e Peter Edokpolor.