Rui Câncio quer cinco medalhas nos mundiais de canoagem e admite que orçamento limita a seleção

Um dos focos da equipa será Fernando Pimenta, que, ao lado de José Ramalho, tenta conquistar o quinto título mundial consecutivo em K2. Se vencerem, os portugueses serão a primeira dupla a alcançar essa sequência na canoagem de maratona. Para Câncio, a ligação entre os dois resulta da ambição, da disciplina e de uma compreensão comum da modalidade. “Nem sempre dois bons atletas no K1 dão um bom K2. Eles encaixam muito bem.”

O selecionador destaca ainda a capacidade de Pimenta para competir em diferentes distâncias e modalidades. “É um atleta fora do normal, que ganha provas de três minutos e depois consegue ser campeão do mundo em provas de duas horas.” A participação na maratona surge depois de uma época longa, que incluiu os Mundiais de velocidade, em agosto. “Fez uma pausa para recuperar e carregar as baterias. Agora está na Argentina a tentar ser outra vez campeão do mundo.”

A presença de atletas consagrados também pode ajudar os mais novos, defende Câncio. Em vez de intimidar, a convivência com Pimenta, Ramalho e outros nomes experientes deve funcionar como estímulo e aprendizagem. “É um exemplo a seguir e uma mais-valia”, diz. “É um orgulho estes jovens poderem partilhar experiências e histórias com eles.”

A formação da equipa, porém, começa por uma conta que não é desportiva. “Infelizmente, acima de tudo, é a disponibilidade financeira”, reconhece. Depois de conhecido o orçamento, Câncio recorre a uma grelha que reúne os tempos das provas de seleção para avaliar a competitividade dos barcos. A experiência e o comportamento dos atletas também podem pesar. “Se pudesse, em vez de levarmos dez, trazia 40 ou 50 atletas. Mas, muitas vezes, com sete, oito ou nove, conseguimos melhores resultados. Já perdemos atletas e bons resultados porque não é possível levar todos.”

Portugal chega à Argentina depois de ter conquistado dez medalhas no Europeu de maratona, em junho, na Roménia. Para Câncio, esse resultado confirma a qualidade do trabalho desenvolvido nos clubes, com quem diz manter uma articulação regular. “Não há métodos perfeitos para fazer campeões. Há várias maneiras de chegar ao topo da montanha”, afirma. “O que faz a diferença continua a ser a dedicação e a disciplina.”