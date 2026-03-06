Rui Borges: "Temos de fazer uma segunda volta extraordinária e para isso temos de ganhar em Braga"

Rui Borges afirmou esta sexta-feira, 6 de março, que se o Sporting vencer este sábado (18h00) em Braga "faz o que tem a fazer" para alcançar uma meta que definiu e que voltou a reforçar: "Temos de fazer uma segunda volta extraordinária e para isso temos de ganhar este jogo."Nesse sentido, desvalorizou a possibilidade de ganhar pontos a um ou a dois rivais, uma vez que no domingo há um Benfica-FC Porto. "Temos de fazer a nossa parte e perceber depois a consequência de ganharmos. Se não fizermos a nossa parte, não interessa nada o resultado dos outros", sublinhou o treinador do Sporting, admitindo que a primeira volta do Sporting "foi boa", mas os dragões fizeram "uma primeira volta extraordinária". "A nossa ambição é estar em primeiro lugar e para isso temos de fazer melhor. É difícil? É, mas queremos muito e isso passa pelo jogo de Braga", sublinhou, lembrando que "dê por onde der", a sua equipa tem de "trabalhar muito".Rui Borges lembrou que frente a frente vão estar "as duas com mais posse de bola do campeonato", destacando que os bracarenses são "muito fortes na reação à perda da bola" e têm ideias bem definidas, que passam por "procurarem o golo" e serem "ofensivos".Nesse sentido, está convicto de que o adversário deste sábado vai "criar bastantes dificuldades" ao Sporting, "tal como fez em Alvalade" na partida da primeira volta da I Liga: "Nesse jogo, tiraram-nos alguns timings de pressão por causa da variabilidade de toda a equipa."E os elogios ao Sp. Braga por parte de Rui Borges continuaram: "É uma equipa que tem muitos golos e é dos melhores ataques do campeonato. Nos últimos 10 jogo fez tantos golos como o Sporting e em casa têm apenas nove golos sofridos. É uma equipa que empurra o adversário para dentro da sua área." O treinador leonino lembrou ainda que a última derrota da equipa de Carlos Vicens no campeonato "foi em setembro", o que "identifica bem o Sp. Braga e as dificuldades que esperam o Sporting".Questionado sobre se os bracarenses podem estar mais frescos, uma vez que os leões jogaram na terça-feira com o FC Porto para a Taça de Portugal (1-0), Rui Borges disse que essa análise é "muito subjetiva". "Claro que eles têm mais dias de descanso e é possível que tenham a energia mais no alto, mas da nossa parte não servirá de desculpa para a intensidade do jogo e para o que seremos capazes de fazer", frisou, deixando uma certeza: "A nossa ambição e vontade de ganhar são tantas que isso jamais servirá de desculpa."O treinador leonino mostrou-se depois "contente" pelo facto de Francisco Trincão ter renovado contrato com o Sporting até 2030. "Ele tem vindo a crescer, está cada vez mais maduro e tem uma importância enorme nas conquistas e na dinâmica da equipa. Desde que cheguei, disse que foi um dos jogadores que mais me impressionou, senão o que mais me impressionou pois, além da qualidade técnica, dá muito à equipa. Por isso, torna o Sporting mais forte."Por outro lado admitiu que também gostaria de ver o japonês Morita renovar o contrato com o clube, que termina no final da época. "Depende da estrutura e da vontade do jogador. Gostamos muito dele e já disse que é um jogador que me fascina", sublinhou.Quanto às opções para o jogo com o Sp. Braga, Rui Borges admitiu que "Debast pode entrar na convocatória" e que só não entrou frente ao FC Porto porque "não ia estar na melhor condição física". Já quanto ao avançado grego Ioannidis é certo que "está fora" do jogo no Minho.Nesse sentido, o colombiano Luis Suárez terá de se "sacrificar um bocadinho mais" por não ter substituto no ataque. "Felizmente temos conseguido aliviar esse esforço e recuperá-lo. Felizmente não é muito dado a lesões, é um mouro de trabalho, um bicho, e por isso estamos muito tranquilos", disse, admitindo no entanto que é preciso confiar na sorte: "É meter uma velinha para ele não se aleijar e bater na madeira.""Gostávamos muito de ter o Ionnidis porque seria importantíssimo nesta fase da época, até para haver equilíbrio no desgaste de Luis Suárez... Quando não estiver o Luis, alguém vai ter de dar resposta. O Pedro Gonçalves está bem, a treinar normalmente e amanhã poderá jogar", acrescentou.As polémicas no clássico, com as trocas de acusações entre os presidentes de Sporting e FC Porto também foram abordadas na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Sp. Braga, mas Rui Borges optou por ser "frio como o tempo". "Já disse o que tinha a dizer e não vou estar a comentar. O presidente é o poder máximo do clube. Estou apenas focado num jogo difícil neste caminho que temos traçado. É passado." .Francisco Trincão renova com o Sporting até 2030.FC Porto prepara queixa contra Frederico Varandas após declarações no clássico.Villas-Boas anuncia queixa contra Suárez. Varandas diz que FC Porto está com “medo” e acusa presidente adversário de ser “mentiroso”\n