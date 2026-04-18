Rui Borges não desiste do título: vitória no dérbi é “obrigatória” para pressionar o líder

O Sporting tem de “fazer tudo para ganhar” ao Benfica e “meter pressão” no FC Porto, afirmou hoje o treinador dos bicampeões nacionais de futebol, Rui Borges, que recusa desistir da luta pelo título. “Nós temos de fazer tudo para ganhar, para continuarmos nessa luta. Mesmo a não depender só de nós, mas para meter pressão a quem vai na frente”, apontou o técnico, em Alcochete, em conferência de imprensa de antevisão do dérbi da 30.ª jornada da I Liga.Os ‘verde e brancos’ seguem em segundo lugar no campeonato, com menos cinco pontos do que o FC Porto e mais dois do que os ‘encarnados’. No entanto, tem um jogo em atraso, frente ao Tondela, que os pode deixar a apenas dois pontos da liderança.Borges voltou a dar “mérito a quem está na frente”, o FC Porto, mas vincou que, apesar de o Sporting não depender apenas de si para conquistar o título, “quem vai na frente tem de perceber que quem vai atrás também quer muito chegar à frente e vai fazer tudo por isso”, recusando abdicar da luta, mesmo que não vença no domingo.“Atiro a toalha [ao chão]? Não. Para já, não penso nisso, penso em ganhar, como é lógico. Do resto, [se perder] fica mais difícil, como é lógico, mas é possível”, comentou. O conjunto de Alvalade disputa o dérbi apenas quatro dias após ser eliminado nos quartos de final da Liga dos Campeões, frente ao Arsenal, enquanto o Benfica teve uma semana 'limpa' para preparar o encontro.Rui Borges admitiu que “tem sempre algum peso” no encontro, mas recusou “agarrar isso” para justificar qualquer quebra de rendimento e lembrou que “a importância do jogo é grande” para os objetivos do grupo. “Em alguns momentos não vamos conseguir ser o Sporting a toda a hora que nós gostamos. Temos essa noção e temos de a ter. Agora, acredito num Sporting forte, com ambição e uma coragem enorme de querer ganhar”, vaticinou o treinador.Para isso, Borges continua sem poder contar com Nuno Santos, Luís Guilherme e Ioannidis, apesar de registar evolução na situação clínica dos jogadores, enquanto João Simões se juntou a Fresneda, que já esteve ausente frente ao Arsenal, no lote de jogadores “em dúvida”. “O Nuno [Santos] ainda está fora. Já está [a treinar-se] no campo, o Ioannidis e o Luís [Guilherme] também, a fazer algum trabalho, mas ainda não estão disponíveis. Não sei responder se estarão para o próximo jogo [contra o FC Porto, para a Taça de Portugal], mas já estão numa fase de [trabalho no] campo e ainda bem. O resto, é só o Ivan [Fresneda] e o [João] Simões que estão em dúvida”, adiantou.O jogoO Sporting recebe o Benfica no domingo, em partida da 30.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol com início previsto para as 18:00. O jogo será no Estádio José Alvalade em Lisboa, com arbitragem de João Pinheiro (AF Braga).A equipa orientada por Rui Borges, que tem um jogo em atraso, vem de três vitórias consecutivas no campeonato e precisa de vencer para, pelo menos, manter a distância de cinco pontos para o líder, o FC Porto. O rival recebe o Tondela, também no domingo, já depois de terminar o dérbi.Já o Benfica, orientado por José Mourinho, procura ultrapassar os ‘leões’, à condição, para manter viva a luta pelo segundo lugar, que dá acesso às pré-eliminatórias da Liga dos Campeões, e as hipóteses matemáticas de ainda lutar pelo título..Rui Borges dá prioridade ao campeonato e alerta para Estrela da Amadora que vai "entregar-se ao máximo".Após apuramento histórico, Carlos Vicens exige concentração total no campeonato