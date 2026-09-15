Ruben Amorim antecipa reencontro "especial" com Benfica e coloca 'águias' entre candidatos à Liga Europa

O treinador português do AC Milan, Ruben Amorim, admitiu nesta terça-feira, 15 de setembro, que o jogo de quarta-feira (16) com o Benfica, a contar para a Liga Europa de futebol, será especial e que os ‘encarnados’ “podem competir para vencer” a prova.

“O Benfica demonstrou que pode competir para vencer troféus graças à qualidade dos seus jogadores e treinador. Eles têm uma identidade clara: são fortes e podem vencer a Liga Europa”, afirmou o técnico luso, de 41 anos, em conferência de imprensa.

Amorim salientou, ao lado do atacante português Gonçalo Ramos, que “se trata de um jogo importante”.

“É o nosso primeiro jogo na Liga Europa, mas é um encontro especial. [AC Milan e Benfica] já disputaram duas finais da Taça dos Campeões Europeus, em 1963 e em 1990. O Benfica perdeu os dois jogos. É um símbolo do futebol europeu. Rui Costa, o presidente do Benfica, também jogou no Milan [entre 2001/02 e 2005/06]. Ele é um símbolo do clube. O Gonçalo também passou pelas camadas de base do Benfica. Também passei uma fase da minha carreira como jogador do Benfica”, lembrou.

O treinador reforçou que “será mais um jogo importante” para a campanha dos italianos na Liga Europa e que quer certificar-se de que não haja “lesões, para que se possa concentrar no próximo jogo contra o Lecce”, da quinta jornada da Liga italiana de futebol, marcado para domingo às 19:45.

Já o avançado português Gonçalo Ramos, de 25 anos, que se transferiu do Paris Saint-Germain (PSG) para o AC Milan no último mercado de transferências, considerou que “é sempre muito especial” jogar em San Siro e que “vai ser um jogo muito especial”.

“Jogar no San Siro é sempre muito diferente. Tem um sabor diferente. Conseguimos sentir o apoio dos nossos adeptos. (...) Vamos tentar tirar o máximo partido do ambiente da nossa casa para aproveitar esse apoio. Isso vai dar-nos um impulso de confiança”, salientou.

Ao ser questionado sobre marcar à equipa na qual fez a formação e se estreou como sénior, Gonçalo Ramos foi perentório: “Se marcar um golo, não vou comemorar”.

“O Benfica é a minha casa. (...) Passei mais tempo no Benfica do que na minha própria casa, no Algarve, mas é claro que gostaria de marcar, espero que mais do que um golo. Mas, se marcar, é óbvio que não vou comemorar”, precisou.

Ruben Amorim recordou que a única proposta que o fez desistir do ano sabático foi a do AC Milan, depois de ter sido abordada a possibilidade de treinar o Benfica.

“Ficou muito claro, logo desde o primeiro dia, que eu não voltaria a treinar em Portugal, que não iria treinar. Essa foi a minha decisão. Eu ia parar e tirar um ano sabático para passar com a minha família, que não via há quatro anos. Isso ficou bem claro. O mais importante a compreender é que, nessa altura, recebi um telefonema de Milão. Falei com os proprietários e eles queriam que eu viesse trabalhar aqui o mais depressa possível. Não tencionava ir treinar em Portugal”, explicou.

O AC Milan, que bateu o Benfica nas finais da Taça dos Campeões Europeus de 1963 (2-1) e 1990 (1-0), nunca perdeu com as ‘águias’ em jogos oficiais, tendo vencido quatro e empatado dois.

A UEFA nomeou na segunda-feira o australiano Jarred Gillet, que arbitra em Inglaterra, para dirigir o jogo entre os ‘rossoneri’ e os ‘ encarnados’, em Itália.

Gillet, 39 anos, mudou-se para Inglaterra em 2019 e tornou-se, em 2021, o primeiro árbitro estrangeiro no quadro principal da Premier League. A nomeação marca a sua estreia absoluta nas competições da UEFA.

O jogo entre as 'águias' e o AC Milan, de Ruben Amorim e Gonçalo Ramos, está agendado para quarta-feira (16), às 21:00 locais (20:00 em Lisboa), em San Siro.

Depois de enfrentar a formação italiana, o Benfica vai defrontar Celtic (Escócia), Omonia (Chipre), Lech Poznan (Polónia), Viktoria Plzen (República Checa), OFI (Grécia) e NEC e AZ Alkmaar (ambos dos Países Baixos).