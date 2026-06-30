Ronaldo vs. Modric. O que o Real Madrid uniu, Toronto vai eliminar
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Ronaldo vs. Modric. O que o Real Madrid uniu, Toronto vai eliminar

Capitães de Portugal e da Croácia são os mais internacionais do futebol europeu, mas só um deles vai continuar a lutar pelo sonho de ser campeão mundial. Estão unidos por 6 épocas e 13 troféus.
Isaura Almeida
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