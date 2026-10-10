Rochele Nunes eliminada na estreia, fecha participação portuguesa nos Mundiais de judo

Rochele Nunes foi eliminada este sábado no primeiro combate dos Mundiais de judo, em Baku, no Azerbaijão. A portuguesa, que competiu na categoria de +78 kg, perdeu frente à chinesa Jinesinuer Ayiman e não conseguiu avançar no quadro. A derrota encerrou a participação portuguesa na prova individual.

A judoca de 37 anos regressou às grandes competições depois de ter sido mãe em 2025. Em Baku, Portugal apresentou uma comitiva de nove atletas, mas terminou a competição individual sem conquistar medalhas.

Patrícia Sampaio alcançou o melhor resultado português, com o quinto lugar em -78 kg. Catarina Costa, Bernardo Tralhão e Joana Crisóstomo terminaram na nona posição. Miguel Gago, Otari Kvantidze, Taís Pina, Jorge Fonseca e Rochele Nunes foram eliminados antes de chegar à disputa das medalhas.