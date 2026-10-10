Rochele Nunes eliminada na estreia, fecha participação portuguesa nos Mundiais de judo
IJF
Desporto

Rochele Nunes eliminada na estreia, fecha participação portuguesa nos Mundiais de judo

Judoca perdeu frente à chinesa Jinesinuer Ayiman, na categoria de +78 kg. Patrícia Sampaio foi a melhor portuguesa, com o quinto lugar.
Cecília Carmo
Publicado a
Atualizado a

Rochele Nunes foi eliminada este sábado no primeiro combate dos Mundiais de judo, em Baku, no Azerbaijão. A portuguesa, que competiu na categoria de +78 kg, perdeu frente à chinesa Jinesinuer Ayiman e não conseguiu avançar no quadro. A derrota encerrou a participação portuguesa na prova individual.

A judoca de 37 anos regressou às grandes competições depois de ter sido mãe em 2025. Em Baku, Portugal apresentou uma comitiva de nove atletas, mas terminou a competição individual sem conquistar medalhas.

Patrícia Sampaio alcançou o melhor resultado português, com o quinto lugar em -78 kg. Catarina Costa, Bernardo Tralhão e Joana Crisóstomo terminaram na nona posição. Miguel Gago, Otari Kvantidze, Taís Pina, Jorge Fonseca e Rochele Nunes foram eliminados antes de chegar à disputa das medalhas.

Rochele Nunes eliminada na estreia, fecha participação portuguesa nos Mundiais de judo
Mundiais de Judo. Jorge Fonseca eliminado no primeiro combate
Rochele Nunes eliminada na estreia, fecha participação portuguesa nos Mundiais de judo
Patrícia Sampaio termina Mundiais de Judo em 5.º lugar após perder combate pelo bronze
Campeonato do Mundo
Judo
Rochele Nunes
Federação Portuguesa de Judo
Diário de Notícias
www.dn.pt