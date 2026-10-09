Mundiais de Judo. Jorge Fonseca eliminado no primeiro combate

O português Jorge Fonseca, campeão do mundo em 2019 e 2021, foi eliminado esta sexta-feira, 9 de outubro, na primeira ronda da categoria de -100 kg dos Mundiais de judo, em Baku, ao perder frente ao canadiano Kyle Reyes, por ‘yuko’.

O português, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, saiu derrotado pela pontuação mínima a 25 segundos do prolongamento frente a Reyes, a quem já tinha vencido três vezes, uma delas no caminho para revalidar em Budapeste2021 o título de campeão mundial.

Aos 33 anos, Jorge Fonseca chegou à capital azeri no 27.º lugar do ranking da categoria e depois de ter dado bons indicadores no Grand Slam de Budapeste, onde, em setembro, conquistou a medalha de prata, perdendo apenas na final frente ao líder mundial, o italiano Gennaro Pirelli.

Fonseca soma 10 presenças em Campeonatos do Mundo, mantendo-se como o único português a conquistar um título mundial na modalidade.