Mundiais de Judo. Jorge Fonseca eliminado no primeiro combate
Filipe Amorim
Desporto

Mundiais de Judo. Jorge Fonseca eliminado no primeiro combate

Judoca perdeu frente ao canadiano Kyle Reyes, por ‘yuko’.
DN/Lusa
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O português Jorge Fonseca, campeão do mundo em 2019 e 2021, foi eliminado esta sexta-feira, 9 de outubro, na primeira ronda da categoria de -100 kg dos Mundiais de judo, em Baku, ao perder frente ao canadiano Kyle Reyes, por ‘yuko’.

O português, medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, saiu derrotado pela pontuação mínima a 25 segundos do prolongamento frente a Reyes, a quem já tinha vencido três vezes, uma delas no caminho para revalidar em Budapeste2021 o título de campeão mundial.

Aos 33 anos, Jorge Fonseca chegou à capital azeri no 27.º lugar do ranking da categoria e depois de ter dado bons indicadores no Grand Slam de Budapeste, onde, em setembro, conquistou a medalha de prata, perdendo apenas na final frente ao líder mundial, o italiano Gennaro Pirelli.

Fonseca soma 10 presenças em Campeonatos do Mundo, mantendo-se como o único português a conquistar um título mundial na modalidade.

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