Patrícia Sampaio termina Mundiais de Judo em 5.º lugar após perder combate pelo bronze

Patrícia Sampaio terminou os Mundiais de Judo em 5.º lugar, depois de perder o combate pelo bronze, na categoria de -78 Kg. A portuguesa esteve muito abaixo da prestação dos primeiros combates e não resistiu ao judo de Kurena Ikeda, a japonesa que ocupa o quarto lugar do ranking mundial.

Num ano em que esteve parada seis meses, devido a uma rotura ligamentar num joelho, a judoca procurava, na Arena Nacional de Ginástica, repetir a medalha de bronze conquistada nos últimos Campeonatos do Mundo, na Hungria, mas sem sucesso.

Medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Paris2024 e atual número 6 do ranking mundial, Patrícia ficou isenta na primeira ronda em Baku2026, como sexta cabeça de série, e venceu os primeiros três combates, frente à turca Tuana Gulenay, à belga Vicky Verschaere e à brasileira Beatriz Freitas.

Depois, nas meias-finais, quando lutava por um lugar na final, perdeu o combate com Yelyzaveta Lytvynenko, dos Emirados Árabes Unidos, por ippon, e foi relegada para a luta pelo terceiro lugar no pódio, onde acabou surpreendida pela japonesa.

Portugal, que levou uma comitiva de apenas nove judocas aos mundiais, continua sem conseguir subir ao pódio. Falta apenas uma judoca subir ao tatami em Baku, Rochele Nunes, compete no sábado.