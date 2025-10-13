Roberto Martínez: "Temos uma Seleção que joga muito e bem. Vamos desfrutar disso"

“Garantir o apuramento diante dos nossos adeptos.” É esse o objetivo de Roberto Martínez para o jogo da seleção nacional nesta terça-feira (14), às 19h45, no Estádio José Alvalade, frente à Hungria, no qual uma vitória garante o apuramento direto de Portugal para o Mundial de 2026.Em conferência de imprensa na Cidade do Futebol nesta segunda-feira, 13 de outubro, o selecionador nacional pediu que o momento seja vivido com mais prazer e menos desconfiança após críticas à suada vitória contra a Irlanda no mesmo estádio no último sábado (11). “As críticas fazem parte, mas gostaria que fossem mais informadas, com mais estatísticas", assinalou o treinador. "A equipa ataca e defende bem. Precisamos de desfrutar. Temos uma Seleção que joga muito e bem, temos jogadores com compromisso. Vamos desfrutar disso", pediu o espanhol, sublinhando que "não há equipa perfeita, mas estes jogadores merecem mais respeito pelo que estão a fazer”.O espanhol lembrou que Portugal soma 13 vitórias consecutivas em fases de qualificação entre partidas para o campeonato Europeu e o Mundial, “algo que nunca tinha sido feito”, e garantiu que o grupo chega “bem e focado” ao jogo com os húngaros. “O aspeto emocional é importante em todos os jogos. Contra a Irlanda houve uma energia incrível em Alvalade, e amanhã queremos essa força outra vez, para ganhar e garantir o apuramento diante dos nossos adeptos.”Em relação ao desempenho ofensivo na partida contra a Irlanda, Martínez defendeu sua equipa “Sem bola fomos exemplares. Não deixámos a Irlanda rematar à baliza, nem ter cantos ou lançamentos laterais no nosso campo. O problema não foi criar, foi em não ter marcardo cedo. Tivemos um expected goals de 3,75, que mostra o volume ofensivo que tivemos”, explicou, acrescentando que “a Hungria é uma equipa muito bem organizada, letal no contra-ataque”, e que será preciso “atenção total”.Questionado sobre mais um golo de um jogador que atua na Arábia Saudita - no caso, Ruben Neves frente aos irlandeses - o treinador recusou a ideia de que a liga onde cada jogador atua pese nas suas decisões. “O golo é consequência do bom jogo coletivo. A Liga onde jogam não é importante. O que conta é a atitude e o compromisso dos atletas que estão aqui.”O treinador espanhol também falou sobre seus homens de meio-campo, especialmente Vitinha e João Neves. Questionado sobre uma declaração do seleccionador espanhol Luis de la Fuente, que afirmou que Pedri é o melhor médio do mundo, Martínez foi taxativo e defendeu a dupla do PSG: "O mister De la Fuente está certo em dizer que os seus jogadores são os melhores, mas para mim o Vitinha é o melhor médio do mundo, assim como o João Neves está entre eles. Em termos de estatísticas, Vitinha fez a melhor época da Liga dos Campeões, que é a melhor competição do mundo. Claro que é subjetivo, mas, em números, foi o melhor", sublinhou. Vitinha esperançoso por primeiro goloAntes de Martínez, foi exatamente o médio elogiado pelo treinador espanhol o escolhido a falar na Cidade do Futebol. Vitinha partilhou da confiança do treinador e falou de um grupo entusiasmado com a possibilidade de garantir já esta terça-feira, em casa, o apuramento. “Temos isso bem presente nas nossas cabeças: é uma grande oportunidade para carimbar a qualificação para o Mundial e preparar o estágio de novembro com tranquilidade".Ainda sem golos em 33 partidas com a camisola da seleção, Vitinha também falou sobre a expectativa de marcar pela primeira vez por Portugal. "Momento perfeito? Já amanhã. Ou então na final do Mundial", brincou o médio. "Mas não é uma coisa que eu forço. Obviamente que gostaria e surgirá quando tiver de surgir. Se surgir muito bem, se não surgir, desde que ganhemos, está tudo bem", complementou..Questionado por um jornalista húngaro sobre qual teria sido o adversário mais difícil das qualificatórias até agora, o médio do PSG destacou as dificuldades que a Hungria já causou a Portugal. “Apesar da Irlanda ter sido um adversário muito duro, a jogar em bloco muito baixo, a Hungria foi a seleção que mais nos complicou, especialmente nos contra-ataques. Marcou-nos dois golos e o ambiente em Budapeste foi difícil. Amanhã queremos criar o maior número possível de oportunidades, marcar e defender bem”, assinalou o médio. Em setembro, vale recordar, a seleção venceu os húngaros por 3 - 2 na segunda jornada desta qualificatória. Agora com nove pontos em três partidas disputadas, Portugal depende de uma nova vitória contra este mesmo adversário e que a Arménia não vença a Irlanda em Dublin para garantir já a vaga em mais um Mundial..Rafael Leão falha duelo com a Hungria que pode dar apuramento para o Mundial 2026.Mundial 2026. Cabo Verde à beira do sonho: resta um obstáculo aos tubarões azuis