Roberto Martínez em conferência de imprensa na tarde desta segunda-feira, 13 de outubro.MANUEL DE ALMEIDA
Desporto

Roberto Martínez: "Temos uma Seleção que joga muito e bem. Vamos desfrutar disso"

Portugal pode carimbar esta terça-feira frente à Hungria a qualificação direta para o Mundial de 2026; em conferência de imprensa, selecionador questionou críticas por atuações e defendeu jogadores.
Nuno Tibiriçá
Publicado a
Atualizado a

“Garantir o apuramento diante dos nossos adeptos.” É esse o objetivo de Roberto Martínez para o jogo da seleção nacional nesta terça-feira (14), às 19h45, no Estádio José Alvalade, frente à Hungria, no qual uma vitória garante o apuramento direto de Portugal para o Mundial de 2026.

Em conferência de imprensa na Cidade do Futebol nesta segunda-feira, 13 de outubro, o selecionador nacional pediu que o momento seja vivido com mais prazer e menos desconfiança após críticas à suada vitória contra a Irlanda no mesmo estádio no último sábado (11).

“As críticas fazem parte, mas gostaria que fossem mais informadas, com mais estatísticas", assinalou o treinador. "A equipa ataca e defende bem. Precisamos de desfrutar. Temos uma Seleção que joga muito e bem, temos jogadores com compromisso. Vamos desfrutar disso", pediu o espanhol, sublinhando que "não há equipa perfeita, mas estes jogadores merecem mais respeito pelo que estão a fazer”.

O espanhol lembrou que Portugal soma 13 vitórias consecutivas em fases de qualificação entre partidas para o campeonato Europeu e o Mundial, “algo que nunca tinha sido feito”, e garantiu que o grupo chega “bem e focado” ao jogo com os húngaros. “O aspeto emocional é importante em todos os jogos. Contra a Irlanda houve uma energia incrível em Alvalade, e amanhã queremos essa força outra vez, para ganhar e garantir o apuramento diante dos nossos adeptos.”

Em relação ao desempenho ofensivo na partida contra a Irlanda, Martínez defendeu sua equipa “Sem bola fomos exemplares. Não deixámos a Irlanda rematar à baliza, nem ter cantos ou lançamentos laterais no nosso campo. O problema não foi criar, foi em não ter marcardo cedo. Tivemos um expected goals de 3,75, que mostra o volume ofensivo que tivemos”, explicou, acrescentando que “a Hungria é uma equipa muito bem organizada, letal no contra-ataque”, e que será preciso “atenção total”.

Questionado sobre mais um golo de um jogador que atua na Arábia Saudita - no caso, Ruben Neves frente aos irlandeses - o treinador recusou a ideia de que a liga onde cada jogador atua pese nas suas decisões. “O golo é consequência do bom jogo coletivo. A Liga onde jogam não é importante. O que conta é a atitude e o compromisso dos atletas que estão aqui.”

O treinador espanhol também falou sobre seus homens de meio-campo, especialmente Vitinha e João Neves. Questionado sobre uma declaração do seleccionador espanhol Luis de la Fuente, que afirmou que Pedri é o melhor médio do mundo, Martínez foi taxativo e defendeu a dupla do PSG: "O mister De la Fuente está certo em dizer que os seus jogadores são os melhores, mas para mim o Vitinha é o melhor médio do mundo, assim como o João Neves está entre eles. Em termos de estatísticas, Vitinha fez a melhor época da Liga dos Campeões, que é a melhor competição do mundo. Claro que é subjetivo, mas, em números, foi o melhor", sublinhou.

Vitinha esperançoso por primeiro golo

Antes de Martínez, foi exatamente o médio elogiado pelo treinador espanhol o escolhido a falar na Cidade do Futebol. Vitinha partilhou da confiança do treinador e falou de um grupo entusiasmado com a possibilidade de garantir já esta terça-feira, em casa, o apuramento. “Temos isso bem presente nas nossas cabeças: é uma grande oportunidade para carimbar a qualificação para o Mundial e preparar o estágio de novembro com tranquilidade".

Ainda sem golos em 33 partidas com a camisola da seleção, Vitinha também falou sobre a expectativa de marcar pela primeira vez por Portugal. "Momento perfeito? Já amanhã. Ou então na final do Mundial", brincou o médio. "Mas não é uma coisa que eu forço. Obviamente que gostaria e surgirá quando tiver de surgir. Se surgir muito bem, se não surgir, desde que ganhemos, está tudo bem", complementou.

Vitinha em conferência de imprensa.MANUEL DE ALMEIDA

Questionado por um jornalista húngaro sobre qual teria sido o adversário mais difícil das qualificatórias até agora, o médio do PSG destacou as dificuldades que a Hungria já causou a Portugal. “Apesar da Irlanda ter sido um adversário muito duro, a jogar em bloco muito baixo, a Hungria foi a seleção que mais nos complicou, especialmente nos contra-ataques. Marcou-nos dois golos e o ambiente em Budapeste foi difícil. Amanhã queremos criar o maior número possível de oportunidades, marcar e defender bem”, assinalou o médio.

Em setembro, vale recordar, a seleção venceu os húngaros por 3 - 2 na segunda jornada desta qualificatória. Agora com nove pontos em três partidas disputadas, Portugal depende de uma nova vitória contra este mesmo adversário e que a Arménia não vença a Irlanda em Dublin para garantir já a vaga em mais um Mundial.

