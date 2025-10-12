Rafael Leão falha duelo com a Hungria que pode dar apuramento para o Mundial 2026

Rafael Leão vai falhar o encontro de terça-feira de Portugal frente à Hungria, de apuramento para o Mundial2026, depois de ter sido dispensado do estágio devido a problemas físicos, divulgou este domingo, 12 de outubro, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).O organismo, numa nota publicada no seu site oficial, explicou que a decisão foi tomada pelo próprio selecionador Roberto Martínez, “após ponderação da condição física” do avançado do AC Milan.No sábado, em Alvalade, Leão foi lançado durante a segunda parte no triunfo por 1-0 sobre a Irlanda, em encontro da terceira jornada do Grupo F de apuramento para o próximo Campeonato do Mundo.O jogador de 26 anos já tinha falhado as duas primeiras rondas, em setembro, na Arménia (5-0) e Hungria (3-2), devido a lesão, e é agora baixa certa perante os húngaros, numa partida que pode garantir a qualificação lusa para o Mundial2026.Já sem Leão, na segunda-feira, a seleção portuguesa faz o último treino antes da receção à Hungria, com uma sessão agendada para as 17:00, na Cidade do Futebol, em Oeiras, e, como habitualmente, os primeiros 15 minutos são abertos à comunicação social.Antes do treino, às 16:00, o selecionador Roberto Martínez e um jogador ainda a designar irão falar aos jornalistas na conferência de imprensa de antevisão do duelo com os húngaros.No sábado, a equipa das ‘quinas’ bateu a Irlanda com um golo de Rúben Neves já nos descontos, aos 90+1 minutos, o primeiro de sempre do médio pela seleção nacional, no dia em que completou 60 internacionalizações.O Portugal-Hungria está agendado para as 19:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e terá arbitragem do sérvio Srdjan Jovanovic.A seleção lusa lidera o Grupo F com nove pontos, mais cinco do que a Hungria, agora segunda classificada, seguido da Arménia, com três, e da Irlanda, que tem apenas um.Um triunfo sobre a Hungria e um empate ou derrota da Arménia na Irlanda garante a Portugal a nona presença na fase final de um Campeonato do Mundo, sétima seguida.O vencedor do grupo assegura automaticamente um lugar no torneio que se vai disputar no próximo ano nos Estados Unidos, no Canadá e no México, e que pela primeira vez vai ter 48 seleções. Já o segundo colocado terá de disputar os play-offs de apuramento.