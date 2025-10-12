Mundial 2026. Cabo Verde à beira do sonho: resta um obstáculo aos tubarões azuis

A espera acabou. Esta segunda-feira, 13 de outubro, poderá ser o dia mais importante da história do futebol cabo-verdiano. A seleção nacional tem nas mãos a possibilidade de apurar-se pela primeira vez para um Campeonato do Mundo. Para tal acontecer, os tubarões azuis necessitam de vencer na receção ao Essuatíni, com início marcado para as 14h00 (hora de Lisboa) no Estádio Nacional, na Cidade da Praia. Em alternativa, a qualificação também será conseguida caso os Camarões não vençam Angola em Yaoundé, num jogo com pontapé de saída agendado para três horas depois.O entusiasmo em torno do jogo é tão grande que o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, anunciou que vai conceder tolerância de ponto durante a tarde a todos os funcionários públicos da ilha de Santiago para que a seleção “tenha o maior apoio de sempre”. O facto de o adversário ser o lanterna-vermelha do grupo – que também inclui Mauritânia e Líbia – e o resultado positivo da primeira volta, um triunfo por 2-0, em Mbombela, na África do Sul, são motivos de otimismo.A confirmar-se, será a quinta presença dos tubarões azuis numa fase final de uma grande competição, depois de quatro participações na Taça das Nações Africanas (2013, 2015, 2021 e 2023), tendo atingido os quartos de final na primeira e na última. Vingar 2014 e 2022Atualmente em 70.º lugar no ranking da FIFA e orientada pelo selecionador Bubista, um antigo defesa central que passou pelo Estoril, Cabo Verde já tinha estado por duas vezes próximo do sonho de participar num Mundial.No apuramento para o Campeonato do Mundo de 2014, chegou a apurar-se para o playoff da fase de qualificação africana, mas a utilização indevida de Fernando Varela fez com que a FIFA revertesse uma vitória em campo sobre a Tunísia (2-0) para uma derrota na secretaria (0-3), o que apurou os tunisinos para o playoff. Por essa altura, o conjunto lusófono vivia a melhor fase da história em termos de ranking FIFA, tendo chegado a ocupar a 27.ª posição da hierarquia mundial em fevereiro de 2014.Mais recentemente, na qualificação para o Mundial 2018, os tubarões azuis foram para a última jornada do seu grupo com a possibilidade de ultrapassar a Nigéria e garantir o apuramento para o playoff, mas não foram além de um empate em Lagos (1-1). Made in PortugalÉ impossível falar muito da seleção de Cabo Verde sem referir a Portugal. No futebol português atuam cinco jogadores que fazem parte da convocatória, entre os quais o melhor marcador dos tubarões azuis na qualificação, Dailon Livramento (com três golos), que joga no Casa Pia por empréstimo dos italianos do Hellas Verona, além de Vozinha (Desp. Chaves), Stopira (Torreense), Telmo Arcanjo (V. Guimarães) e Yannick Semedo (Farense). A ligação a Portugal vai mais longe. Do lote de convocados para os encontros diante da Líbia (3-3, na passada quarta-feira) e de hoje, há cinco jogadores que nasceram no nosso país: Bruno Varela, Wagner Pina, Telmo Arcanjo, Hélio Varela e Heriberto Tavares. O primeiro, antigo guarda-redes de Benfica, V. Setúbal e V. Guimarães, chegou a ser chamado por Fernando Santos aos trabalhos da seleção principal portuguesa em março de 2017 e outubro de 2020, mas não se estreou. Antes havia somado 53 internacionalizações pelas seleções jovens, marcando presença em torneios importantes como os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro (2016), Europeus de sub-19 (2013) e de sub-21 (2015) e um Mundial de sub-20 (2013).Também Heriberto Tavares, extremo que passou pela formação de Sporting e Benfica, jogou de quinas ao peito pelas seleções jovens, num total de 20 internacionalizações.Na senda de Angola?Caso confirme o apuramento para o Mundial que será disputado por 48 seleções, de 11 de junho a 19 de junho do próximo ano nos Estados Unidos, México e Canadá, Cabo Verde será o segundo país africano de língua oficial portuguesa (PALOP) a conseguir esse feito. Imitará assim Angola, que marcou presença no Campeonato do Mundo de 2006, na Alemanha. Quis o destino que os palancas negras tivessem a estreia apadrinhada por Portugal, que venceu por 1-0 graças a um golo madrugador de Pauleta. Depois empataram com México (0-0) e Irão (1-1), resultados que não permitiram ir além da fase de grupos..Rúben Neves marca ao cair do pano e põe Portugal com um pé no Mundial 2026 (veja o golo)