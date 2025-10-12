Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Confiança reina no grupo de Cabo Verde.
Mundial 2026. Cabo Verde à beira do sonho: resta um obstáculo aos tubarões azuis

Cabo Verde poderá apurar-se esta segunda-feira, 13 de outubro, pela primeira vez para um Mundial. Terá de vencer na receção ao Essuatíni ou esperar uma escorregadela dos Camarões frente a Angola.
David Pereira
Cabo Verde
Mundial 2026
