Ricardo Silva assume em definitivo o comando técnico do Famalicão

Ricardo Silva foi confirmado esta quarta-feira como treinador principal do Famalicão. O técnico, que orientava a equipa de forma interina desde a saída de Carlos Carvalhal, passa a liderar em definitivo o conjunto minhoto.

A decisão surge depois de quatro jogos sob o comando de Ricardo Silva. O Famalicão venceu o Rio Ave por 4-0 e o Arouca por 1-0, para o campeonato, e eliminou o SC Braga nos quartos de final da Taça da Liga, após um empate a duas bolas no tempo regulamentar e uma vitória no desempate por grandes penalidades. Pelo meio, perdeu por 3-0 na deslocação a Braga, para a Liga.

O apuramento para a final four da Taça da Liga foi um marco para o clube, que alcançou pela primeira vez essa fase da competição. Nas meias-finais, agendadas para janeiro, o Famalicão vai defrontar o Sporting.

A escolha representa também uma aposta num homem da casa. Ricardo Silva passou pelos escalões de formação do Famalicão como jogador e chegou a ser capitão da equipa sénior. Regressou ao clube na temporada 2021/22 para integrar a equipa técnica como treinador-adjunto, função que desempenhou até assumir o comando da formação principal.

O técnico terá como adjuntos Tiago Fonseca, Gilberto Freitas, José Mendonça, Pedro Abreu e Rafael Defendi. A confirmação põe fim ao período de indefinição sobre a sucessão de Carlos Carvalhal, que deixou o cargo no decurso da temporada.