Desporto
Famalicão vence na receção ao Arouca com golo nos descontos
Paulo Moreira garante vitória do Famalicão aos 90+6 minutos.
Um golo de Paulo Moreira nos descontos garantiu esta sexta-feira (6 de novembro) o triunfo do Famalicão na receção ao Arouca, que vinha de três triunfos consecutivos, na partida inaugural da 11.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.
No Estádio Municipal de Famalicão, a equipa da casa, com presença garantida na final four da Taça da Liga, selou a vitória com um golo aos 90+6 minutos.
O Famalicão, que na próxima ronda visita o Benfica, segue provisoriamente no 10.º lugar, com 13 pontos, enquanto o Arouca é quinto classificado, com 20, em igualdade com o Académico de Viseu, que tem menos um jogo disputado.