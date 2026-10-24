Ricardo Coelho é campeão do mundo de C1 na maratona de canoagem

Ricardo Coelho conquistou este sábado o título mundial de C1 sénior na prova de distância longa dos Campeonatos do Mundo de Canoagem de Maratona, em Gualeguaychú, na Argentina. O português completou o percurso em 1h45m10,54s e garantiu o ouro numa chegada disputada até aos últimos metros.

O húngaro Mihály Pluzsik terminou em segundo, a 5,95 segundos, enquanto o polaco Mateusz Borgiel fechou o pódio, com o tempo de 1h45m52,70s. A prova foi disputada ao longo de sete voltas. Rui Lacerda, o outro português em competição, não concluiu a corrida.

A vitória na distância longa deu a Coelho o segundo pódio individual neste Mundial. Esta sexta-feira, o canoísta tinha sido segundo na prova curta de C1, atrás do espanhol Jaime Duro. Fecha assim as provas individuais de C1 com uma medalha de prata e outra de ouro.

O resultado confirma a afirmação de Ricardo Coelho entre os melhores canoístas de maratona. Em 2025, conquistou o título mundial de C2 ao lado de Rui Lacerda; agora, em Gualeguaychú, alcança o primeiro lugar numa prova individual de C1.

Esta sexta-feira, Duarte Cunha e Gabriel Fernandes conquistaram o título mundial de C2 júnior. A dupla venceu a prova de distância longa, com o tempo de 1h09m21,66s, à frente dos húngaros Ákos Takács e Vince Tóth. Gabriel Fernandes já tinha vencido a prova individual de C1 júnior, terminando o campeonato com dois títulos mundiais.

Portugal soma oito medalhas na competição, incluindo três títulos mundiais: os ouros de Ricardo Coelho em C1 sénior, de Gabriel Fernandes em C1 júnior e da dupla formada por Duarte Cunha e Gabriel Fernandes em C2 júnior.