Gabriel Fernandes conquista ouro e Maria Sousa bronze no arranque dos Mundiais de maratona em canoagem

Gabriel Fernandes sagrou-se campeão do mundo de C1 júnior e Maria Sousa conquistou o bronze na prova feminina do mesmo escalão, esta quinta-feira, 22 de outubro, garantindo as duas primeiras medalhas portuguesas nos Mundiais de maratona de canoagem.

Gabriel Fernandes venceu em 55 minutos e 57,74 segundos, superando o checo Danylo Martynenko por apenas 2,97 segundos. O canadiano Matthew Brown completou o pódio com 56.52,89 minutos, a 55,15 segundos do português. Uma diferença inferior a três segundos decidiu o título mundial na competição masculina.

Maria Sousa tinha assegurado a primeira subida portuguesa ao pódio ao concluir a prova feminina em 1:04.09,40 horas. O ouro ficou com Daria Ushakova, que terminou em 1:01.40,91, enquanto Victoria Tran conquistou a prata, com 1:02.07,86.