Gabriel Fernandes conquista ouro e Maria Sousa bronze no arranque dos Mundiais de maratona em canoagem
Gabriel Fernandes sagrou-se campeão do mundo de C1 júnior e Maria Sousa conquistou o bronze na prova feminina do mesmo escalão, esta quinta-feira, 22 de outubro, garantindo as duas primeiras medalhas portuguesas nos Mundiais de maratona de canoagem.
Gabriel Fernandes venceu em 55 minutos e 57,74 segundos, superando o checo Danylo Martynenko por apenas 2,97 segundos. O canadiano Matthew Brown completou o pódio com 56.52,89 minutos, a 55,15 segundos do português. Uma diferença inferior a três segundos decidiu o título mundial na competição masculina.
Maria Sousa tinha assegurado a primeira subida portuguesa ao pódio ao concluir a prova feminina em 1:04.09,40 horas. O ouro ficou com Daria Ushakova, que terminou em 1:01.40,91, enquanto Victoria Tran conquistou a prata, com 1:02.07,86.
Portugal garantiu ainda sete lugares nas finais de K1 da prova curta. Nos seniores, Fernando Pimenta e José Ramalho avançaram depois de terminarem as respetivas eliminatórias em terceiro e quinto lugares. Mariana Morais também assegurou a qualificação, com o sétimo posto na sua série.
Entre os juniores, Beatriz Sá e Joana Peixoto apuraram-se na competição feminina, enquanto Martim Conceição e Nuno Barros conseguiram a passagem na masculina. As finais da prova curta previstas para quinta-feira foram adiadas devido ao mau tempo, obrigando à reorganização do programa. Rui Lacerda e Ricardo Coelho têm igualmente participação prevista na final direta de C1 sénior masculino.
A seleção portuguesa está na Argentina com 15 atletas, distribuídos pelos escalões de juniores, sub-23 e seniores, em kayak e canoa. O campeonato prolonga-se até domingo, dia em que Fernando Pimenta e José Ramalho têm prevista a participação conjunta no K2 sénior masculino.