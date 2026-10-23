Gabriel Fernandes conquista ouro e Maria Sousa bronze no arranque dos Mundiais de maratona em canoagem
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Gabriel Fernandes conquista ouro e Maria Sousa bronze no arranque dos Mundiais de maratona em canoagem

Gabriel Fernandes disputou os 15,4 quilómetros da prova masculina de C1 júnior, enquanto Maria Sousa cumpriu os 11,8 quilómetros da competição feminina. Campeonato decorre na Argentina, até domingo.
Cecília Carmo
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Gabriel Fernandes sagrou-se campeão do mundo de C1 júnior e Maria Sousa conquistou o bronze na prova feminina do mesmo escalão, esta quinta-feira, 22 de outubro, garantindo as duas primeiras medalhas portuguesas nos Mundiais de maratona de canoagem.

Gabriel Fernandes venceu em 55 minutos e 57,74 segundos, superando o checo Danylo Martynenko por apenas 2,97 segundos. O canadiano Matthew Brown completou o pódio com 56.52,89 minutos, a 55,15 segundos do português. Uma diferença inferior a três segundos decidiu o título mundial na competição masculina.

Maria Sousa tinha assegurado a primeira subida portuguesa ao pódio ao concluir a prova feminina em 1:04.09,40 horas. O ouro ficou com Daria Ushakova, que terminou em 1:01.40,91, enquanto Victoria Tran conquistou a prata, com 1:02.07,86.

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Portugal garantiu ainda sete lugares nas finais de K1 da prova curta. Nos seniores, Fernando Pimenta e José Ramalho avançaram depois de terminarem as respetivas eliminatórias em terceiro e quinto lugares. Mariana Morais também assegurou a qualificação, com o sétimo posto na sua série.

Entre os juniores, Beatriz Sá e Joana Peixoto apuraram-se na competição feminina, enquanto Martim Conceição e Nuno Barros conseguiram a passagem na masculina. As finais da prova curta previstas para quinta-feira foram adiadas devido ao mau tempo, obrigando à reorganização do programa. Rui Lacerda e Ricardo Coelho têm igualmente participação prevista na final direta de C1 sénior masculino.

A seleção portuguesa está na Argentina com 15 atletas, distribuídos pelos escalões de juniores, sub-23 e seniores, em kayak e canoa. O campeonato prolonga-se até domingo, dia em que Fernando Pimenta e José Ramalho têm prevista a participação conjunta no K2 sénior masculino.

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