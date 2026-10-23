Fernando Pimenta conquista bronze e Portugal soma mais quatro medalhas no Mundial de maratona
Fernando Pimenta conquistou esta sexta-feira a medalha de bronze na prova curta de K1 dos Campeonatos do Mundo de maratona de canoagem, em Gualeguaychú, na Argentina. O português foi um dos quatro medalhados nacionais do dia, que terminou com duas pratas e dois bronzes para Portugal.
Pimenta concluiu a final em 11 minutos e 24,45 segundos, a 3,53 segundos do sul-africano Hamish Lovemore, vencedor da prova. O dinamarquês Mads Pedersen ficou com a prata, com o tempo de 11 minutos e 23,46 segundos. O canoísta português, que defendia o título mundial, voltou assim ao pódio. José Ramalho, também apurado para a final, não concluiu a prova. Pimenta e Ramalho vão ainda competir juntos em K2.
A primeira medalha portuguesa do dia foi conquistada por Ricardo Coelho, vice-campeão do mundo na prova curta de C1 sénior. O português terminou em 13 minutos e 6,10 segundos, atrás do espanhol Jaime Duro, que venceu em 12 minutos e 49,11 segundos. Rui Lacerda foi 11.º, com o tempo de 13 minutos e 57,40 segundos.
Martim Conceição também subiu ao pódio, com o bronze na prova curta de K1 júnior. Terminou em 11 minutos e 54,98 segundos, atrás do sul-africano Keegan Vogt, vencedor em 11 minutos e 38,28 segundos, e do húngaro Armin Palinkas, segundo classificado. Nuno Barros ficou no 19.º lugar.
A quarta medalha portuguesa chegou por Leonardo Barbosa, que conquistou a prata em C1 sub-23. O canoísta terminou em 1 hora, 30 minutos e 8 segundos, atrás do vencedor, que completou a prova em 1 hora, 29 minutos e 52,51 segundos. O checo Robin Hirsch ficou com o bronze.
Portugal soma agora seis medalhas no campeonato: um ouro, duas pratas e três bronzes. Gabriel Fernandes sagrou-se campeão do mundo em C1 júnior, enquanto Maria Sousa conquistou o bronze na prova feminina da mesma categoria. As finais de prova curta previstas para quinta-feira foram adiadas devido às condições meteorológicas adversas na região e disputadas esta sexta-feira.