Renato Veiga tranquilo e confiante para jogo contra a Noruega. "Defrontar o Haaland não me tira o sono"

O central Renato Veiga garantiu este sábado, 26 de setembro, que está confiante para o duelo de domingo, 27, com Erling Haaland, mas lembrou que a Noruega tem outros futebolistas com qualidade e que Portugal vai ter pela frente uma seleção difícil.

“É um avançado de topo, mas a Noruega também tem outros jogadores de topo. Temos de ter confiança no nosso trabalho. Defrontar o Haaland não me tira o sono. Há coisas mais importantes na vida”, afirmou Renato Veiga na conferência de imprensa no Ullevaal Stadion, em Oslo, um dia antes do duelo entre Noruega e Portugal, da segunda jornada do Grupo A4 da Liga das Nações.

“Sinceramente, ainda não falei com o Rúben Dias [colega de equipa de Haaland no Manchester City] sobre ele. É um avançado de topo com várias qualidades, mas a Noruega também é. É uma equipa dinâmica, muito vertical e temos de estar focados no nosso trabalho para fazer um bom resultado”, referiu o defesa.

O jogador do Villarreal, 23 anos, que conta com 19 internacionalizações e um golo pela seleção portuguesa, foi titular em todos os jogos do Mundial2026 e também atuou de inicio frente ao País de Gales, na estreia de Jorge Jesus.

“Não penso se já ganhei o lugar ou não na seleção ou se tenho outra importância. Não penso nisso. Estou sempre muito focado no presente e em dar sempre o melhor de mim. Essa é a minha maneira de ver as coisas”, confessou.

Sobre os dias de trabalho com Jorge Jesus, Renato Veiga explicou que o novo selecionador tem ideias claras para a equipa e para fazer evoluir os jogadores, embora ressalvando que "há muito que trabalhar": "Estamos só no inicio".

Questionado se Haaland e o ponta de lança mais poderoso da atualidade, o selecionador admitiu que este "é o mais poderoso fisica e tecnicamente, mas dentro da área", mas que "fora da área, já não é isso tudo, apesar de ser um jogador de rápido".

Jorge Jesus garantiu não ter medo de enfrentar a Noruega. "É uma equipa forte e com excelente jogadores, mas eu também trabalho uma equipa forte e com excelentes jogadores", afirmou.

O técnico disse ainda não saber se Cristiano Ronaldo irá começar de início: "Mas se não for primeira escolha, será segunda ou terceira. Até amanhã, vou ver como é que o Cris está porque ele conhece o corpo dele melhor que eu. São muitos anos. O treino de hoje vai dar indicadores para depois falar comigo".

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