Renato Veiga tranquilo e confiante para jogo contra a Noruega. "Defrontar o Haaland não me tira o sono"
O central Renato Veiga garantiu este sábado, 26 de setembro, que está confiante para o duelo de domingo, 27, com Erling Haaland, mas lembrou que a Noruega tem outros futebolistas com qualidade e que Portugal vai ter pela frente uma seleção difícil.
“É um avançado de topo, mas a Noruega também tem outros jogadores de topo. Temos de ter confiança no nosso trabalho. Defrontar o Haaland não me tira o sono. Há coisas mais importantes na vida”, afirmou Renato Veiga na conferência de imprensa no Ullevaal Stadion, em Oslo, um dia antes do duelo entre Noruega e Portugal, da segunda jornada do Grupo A4 da Liga das Nações.
“Sinceramente, ainda não falei com o Rúben Dias [colega de equipa de Haaland no Manchester City] sobre ele. É um avançado de topo com várias qualidades, mas a Noruega também é. É uma equipa dinâmica, muito vertical e temos de estar focados no nosso trabalho para fazer um bom resultado”, referiu o defesa.
O jogador do Villarreal, 23 anos, que conta com 19 internacionalizações e um golo pela seleção portuguesa, foi titular em todos os jogos do Mundial2026 e também atuou de inicio frente ao País de Gales, na estreia de Jorge Jesus.
“Não penso se já ganhei o lugar ou não na seleção ou se tenho outra importância. Não penso nisso. Estou sempre muito focado no presente e em dar sempre o melhor de mim. Essa é a minha maneira de ver as coisas”, confessou.
Sobre os dias de trabalho com Jorge Jesus, Renato Veiga explicou que o novo selecionador tem ideias claras para a equipa e para fazer evoluir os jogadores, embora ressalvando que "há muito que trabalhar": "Estamos só no inicio".
Questionado se Haaland e o ponta de lança mais poderoso da atualidade, o selecionador admitiu que este "é o mais poderoso fisica e tecnicamente, mas dentro da área", mas que "fora da área, já não é isso tudo, apesar de ser um jogador de rápido".
Jorge Jesus garantiu não ter medo de enfrentar a Noruega. "É uma equipa forte e com excelente jogadores, mas eu também trabalho uma equipa forte e com excelentes jogadores", afirmou.
O técnico disse ainda não saber se Cristiano Ronaldo irá começar de início: "Mas se não for primeira escolha, será segunda ou terceira. Até amanhã, vou ver como é que o Cris está porque ele conhece o corpo dele melhor que eu. São muitos anos. O treino de hoje vai dar indicadores para depois falar comigo".
Duelo Haaland-Cristiano Ronaldo “vai ser muito bom para o futebol”
O selecionador da Noruega, por seu lado, afirmou que o duelo Haaland-Cristiano Ronaldo “vai ser muito bom para o futebol”.
“No jogo com o País de Gales, deu para ver que Portugal já atuou de forma diferente por causa do novo selecionador. Utilizou jogadores em posições diferentes. Mas, Portugal tens bons jogadores em todas as posições. Sabemos que vai ser um jogo disputado, mas não vamos mudar em nada a nossa forma de atuar. Não há razão para isso”, afirmou Stale Solbakken numa conferência de antevisão em que Haaland também deveria ter estado presente, mas que foi substituído por Fredrik Aursnes e Andreas Schjelderup, ambos jogadores do Benfica, devido às notícias que dão o Manchester City como culpado de 114 acusações relativas a violação dos regulamentos financeiros da Premier League.
“Ele está tranquilo, vai jogar e vai ser titular”, frisou o técnico, que explicou que a sua equipa é vista agora de forma diferente, depois da campanha no Mundial2026, em que alcançou os quartos de final, e abordou o primeiro duelo de sempre entre Haaland e Cristiano Ronaldo.
“Um está a meio da carreira, o outro está no fim, provavelmente. Com o Cristiano Ronaldo nunca se sabe. São duas superestrelas e vai ser muito bom para os adeptos e para o mundo do futebol”, concluiu.
Na primeira ronda da Liga das Nações, na partida que assinalou a estreia de Jorge Jesus, Portugal venceu no Estádio José Alvalade, em Lisboa, o País de Gales, por 1-0, com um golo de João Félix.
Já a Noruega recebeu e bateu a Dinamarca, por 3-2, com um ‘bis’ de Haaland e com a participação dos benfiquistas Aursnes (titular) e Schjelderup (suplente utilizado).
Isto significa que as duas nações vão lutar pelo primeiro lugar no Estádio Ullevaal, recinto que celebra 100 anos, com capacidade para 28 mil espetadores e em que a Noruega leva um registo de três anos sem derrotas, nas últimas oito partidas oficiais disputadas.
O Noruega-Portugal está agendado para as 20:45 (19:45 horas de Lisboa) e terá arbitragem do francês François Letexier.
De acordo a imprensa norueguesa, os bilhetes para o jogo esgotaram em apenas duas horas.