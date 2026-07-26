Remadores João Veloso e Diogo Gonçalves sagram-se campeões mundiais de sub-23

Os remadores João Veloso e Diogo Gonçalves sagraram-se, este domingo, 26 de julho, campeões do mundo de skiff pesos ligeiros e skiff absolutos, no escalão sub-23, respetivamente, permitindo a Portugal fechar com três ouros os Mundiais, disputados na Alemanha.Os títulos conquistados este domingo, último dia do Campeonato do Mundo de Remo, em Duisburgo, para o escalão sub-23, juntam-se ao conseguido no sábado pela dupla Pedro Rodrigues/Tomás na prova de double-scull (BM2x), que fica para a história como o primeiro ouro português no escalão sub-23 da modalidade.Na final de skiff pesos ligeiros (BLM1x), João Veloso percorreu os 2000 metros em 06.59,96 minutos, impondo-se ao grego Angelos Athanasiadis Kaoudis (07.00,62) e ao cazaque Artem Matussevich (07.01,56), medalhas de prata e bronze, respetivamente. .Diogo Gonçalves assegurou o título de skiff absolutos (BM1x), com o tempo de 06.54,18 minutos, numa prova na qual o grego Nikolaos Cholopoulos (06.58,14) foi prata, e o dinamarquês August Wisholm (06.58,20) bronze..Remo: Pedro Rodrigues e Tomás Neves fazem história e conquistam ouro no mundial de sub-23.Portugal conquista seis títulos no Mundial de Remo Indoor Virtual