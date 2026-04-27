“Rei dos Frangos” vende 16,38% da Benfica SAD a fundo norte-americano

O empresário José António dos Santos, conhecido como “Rei dos Frangos”, chegou a acordo para vender a totalidade da sua participação de 16,38% na Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD ao fundo norte-americano Entrepreneur Equity Partners, numa operação comunicada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). O negócio envolve a alienação de 3.767.400 ações da categoria B e deverá ficar concluído até ao final de julho de 2026, dependendo ainda da aprovação estatutária em assembleia geral da SAD e do cumprimento de formalidades contratuais habituais neste tipo de transações. Do total de títulos abrangidos, 3.144.764 ações pertenciam diretamente ao empresário e à sua mulher, Maria Isabel Gomes dos Santos, correspondendo a 13,67% do capital social, enquanto as restantes 622.636 ações (2,71%) eram detidas pelo Grupo Valouro. O contrato de compra e venda foi celebrado a 23 de abril, tendo sido posteriormente comunicado ao mercado. O valor da operação não foi divulgado. Ainda assim, tendo em conta que as ações da SAD encarnada fecharam recentemente em torno dos 6,58 euros, a participação alienada correspondia, à cotação de mercado, a cerca de 25 milhões de euros. Em declarações anteriores, José António dos Santos admitira apenas vender os títulos por valores na ordem dos 12 euros por ação, considerando mesmo que poderiam atingir 17 euros num cenário mais favorável. Com esta venda, o investidor norte-americano passará a ocupar a posição de segundo maior acionista da Benfica SAD, atrás do Sport Lisboa e Benfica, que mantém 66,98% do capital. A operação reforça a presença de capitais dos Estados Unidos na estrutura acionista da sociedade, que já incluía a participação de 5,24% detida pela Lenore Sports Partners desde 2025. No conjunto, investidores norte-americanos passarão a controlar mais de 21% da SAD encarnada. A entidade adquirente, Entrepreneur Equity Partners SPV V, sediada no estado norte-americano do Delaware, está associada a executivos ligados ao setor do entretenimento e financiamento desportivo, incluindo Francesca Bodie, antiga responsável operacional da Oak View Group, e Gregory L. Williams, presidente executivo da Acrisure. A concretização definitiva do negócio marcará a saída do maior acionista individual da Benfica SAD e introduzirá um novo investidor relevante na estrutura societária do futebol profissional do clube da Luz..Benfica SAD encaixa 65 milhões de euros em obrigações com procura 1,36 vezes superior à oferta.Benfica SAD aumenta valor do empréstimo obrigacionista para 65 milhões de euros