Mourinho perde dérbi e ataca o "pobre árbitro de jogos pequeninos". Real Madrid a seis pontos do Barcelona

O primeiro dérbi de Madrid da época 2026/27 não foi quentinho, foi escaldante e acabou um um triunfo do Atlético de Madrid (2-1) e um José Mourinho em fúria com a arbitragem do encontro da 7.ª jornada da liga espanhola.

Após o final do jogo, na sala de Imprensa, quando questionado sobre a atuação do árbitro, o técnico português mostrou uma folha com imagens dos dois lances mais polémicos do encontro - faltas sobre Jude Bellingham e Federico Valverde - e atirou: "Podíamos poupar a conferência, a história do jogo está aqui. São dois vermelhos claros. Com as dificuldades que já tivemos depois, 11 contra 10, podemos imaginar o que seria 50 minutos 11 contra 9. Portanto, tenho de me limitar a abraçar os meus jogadores, que deram tudo, que fizeram uma primeira parte de grande classe, de grande personalidade. O jogo estava aí para se poder perfeitamente ganhar no segundo tempo."

Além de visar Ortiz Arias, "um pobre árbitro, que só apitou jogos pequenitos", José Mourinho deu "os parabéns ao Comité de Designação de Árbitros", pela nomeação "estranha": "Uma semana antes já se sabia quem era o árbitro. Depois, metem um árbitro com 41 anos, não tem um internacionalização... pois não será por ser um grande árbitro. Depois, o pobre veio aqui e não conseguiu aguentar a pressão".

Penálti e expulsão abriram caminho ao Atlético

Este domingo, num jogo equilibrado e com poucas oportunidades de golo, a maior emoção foi mesmo a confusão ao intervalo, na ida para os balneários, com o ex-leão Morten Hjulmand e Rudiger a envolveram-se num bate-boca. O segundo tempo trouxe golos e mais polémica.

Aos 53 minutos, o árbitro assinou um penálti de Dean Huijsen sobre Giuliano Simeone e depois de lhe mostrar um cartão amarelo foi chamado pelo vídeoárbitro e acabou por alterar a cor do cartão, expulsando o jogador do Real Madrid. Chamada à linha dos 11 metros, o ex-benfiquista Grimaldo fez o 1-0 para a equipa de Simeone. O 2-0 surgiu pouco depois, por Jonathan David.

A perder por dois golo de diferença, o Real Madrid ainda iria reduzir com ajuda do português Bernardo Silva. Lançado por José Mourinho aos 82 minutos, o português serviu Rudiger para o golo da honra merengue.

O jogo ficou ainda marcado pela violenta entrada do colchonero Kang-In Lee sobre o tornozelo de Valverde que deixou o Real a pedir cartão vermelho, mas o árbitro nem amarelo mostrou ao jogador do Atlético, que venceu e subiu ao 2.º lugar da classificação do campeonato, com 16 pontos.

O Real Madrid somou assim a segunda derrota no campeonato, tendo agora 15 pontos... menos seis do que o líder Barcelona, que também este fim de semana somou o sétimo triunfo na Liga espanhola de futebol, ao vencer o Sevilha, por 3-1, com um hat-trick do brasileiro Raphinha.