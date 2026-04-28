Árbitro suspeito de agressão sexual no Reino Unido afastado do Mundial
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Árbitro suspeito de agressão sexual no Reino Unido afastado do Mundial

FIFA afastou preventivamente um árbitro internacional de futebol, potencial candidato ao Mundial2026, por alegada agressão sexual a um adolescente investigada pelas autoridades britânicas.
DN/Lusa
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A FIFA anunciou esta terça-feira, 28 de abril, que afastou preventivamente um árbitro internacional de futebol, potencial candidato ao Mundial2026, na sequência de uma alegada agressão sexual investigada pelas autoridades britânicas.

O organismo que rege o futebol mundial indicou estar “ciente da grave alegação” e adiantou que, enquanto decorre o processo, o árbitro não será nomeado para encontros de competições organizadas pela FIFA.

Segundo a imprensa britânica, o caso envolve a alegada agressão a um adolescente num hotel, quando o árbitro se encontrava no Reino Unido para dirigir um encontro de uma competição europeia.

A identidade do árbitro não foi divulgada, tal como a partida em causa.

Também a UEFA informou estar a acompanhar a situação “com grande preocupação”, acrescentando que o árbitro não será igualmente designado para jogos das suas competições enquanto decorrer a investigação.

De acordo com o jornal britânico The Sun, a Polícia Metropolitana de Londres libertou sob caução um homem na casa dos 30 anos.

A FIFA anunciou no início de abril uma lista de 52 árbitros, 88 árbitros assistentes e 30 vídeoárbitros para o Mundial2026, marcado para os Estados Unidos, Canadá e México, entre 11 de junho e 19 de julho.

Os árbitros integrados nessa lista inicial continuam sujeitos a avaliações físicas, técnicas e disciplinares até à divulgação da nomeação final, pelo que a exclusão temporária nesta fase poderá comprometer a presença na competição.

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