Ranking FIFA. Portugal mantém 5.º lugar e campeã mundial volta a ocupar o trono

No dia em que arranca o Campeonato do Mundo de futebol, a FIFA divulgou a mais recente atualização do ranking Mundial de seleções, que teve duas mudanças no top 10 em relação a abril. Portugal manteve o 5.º lugar da tabela, posição que já havia conquistado na última atualização, a 1 de abril, quando subiu um lugar, ultrapassando na altura o Brasil. Agora, no topo da classificação volta a estar a campeã mundial Argentina, retirando da liderança a França, finalista vencida no Mundial de 2022, que caiu para a terceira posição, atrás da campeã europeia Espanha que conseguiu manter o 2.º lugar. Em 4.º, à frente de Portugal, está a Inglaterra.Seguem-se o Brasil (6.º), Marrocos, que subiu ao 7.º lugar por troca com os Países Baixos (8.º), a Bélgica (9.º) e a Alemanha (10.º).Quanto aos três adversários de Portugal no grupo K do Mundial de 2026, o melhor classificado é a Colômbia (13.º), à frente da República Democrática do Congo (46.º) e do Uzbequistão (50.º). .Seleção Nacional apresenta fotografia oficial para o Mundial 2026.Mundial começa hoje! Saiba onde há ecrãs gigantes para ver os jogos