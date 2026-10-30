Rally Dakar 2027 parte do Algarve. "É um incentivo acrescido para todos os participantes portugueses"
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Rally Dakar 2027 parte do Algarve. "É um incentivo acrescido para todos os participantes portugueses"

Fernando Amorim saúda regresso da prova de todo-o-terreno após 20 anos de ausência. ACP remete mais informações para uma conferência de Imprensa com a presença de David Castera.
Isaura Almeida
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A Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) saúda o regresso Raly Dakar a Portugal, que será palco do arranque da edição de 2027, que passará ainda por Espanha antes de entrar em Marrocos. "Quase duas décadas após a histórica edição de 2006, o maior evento de todo-o-terreno do planeta volta a ter o território nacional como ponto de partida para as suas grandes emoções. A escolha de Portugal reforça a posição do país enquanto palco de excelência para a realização das maiores competições mundiais do desporto automóvel", afirmou o presidente Fernando Amorim, em comunicado.

A promotora da mais prestigiada prova internacional de todo-o-terreno do Mundo, a Amaury Sport Organisation (ASO), anunciou esta sexta-feira, dia 30 de outubro, que a região do Algarve será palco da partida do Rally Dakar. O Rali será transferido "excecionalmente, em 2027, para a Europa e África", devido à intensificação do conflito entre os huthis, do Iémen, apoiados pelo Irão, e a Arábia Saudita, estando previsto o regresso "a solo saudita, em 2028, para a 50.ª edição", segundo informou a ASO.

O regresso acontece 20 anos depois da última edição disputada em território português. Lisboa recebeu as partidas de 2006 e 2007 e preparava-se para acolher a edição de 2008, depois cancelada devido a ameaças à segurança na Mauritânia. A suspensão precipitou a mudança para a América do Sul, que recebeu a competição entre 2009 e 2019. Em 2020, o Dakar transferiu-se para a Arábia Saudita, regressando a território português outra vez devido à falta de segurança.

"Ter o ponto de partida no Algarve é uma conquista extraordinária, não só para o desporto motorizado nacional, mas também para os nossos pilotos e equipas", reagiu Fernando Amorim, aludindo assim à forte presença portuguesa na prova de todo-o-terreno: "Competir numa prova desta dimensão é sempre um enorme desafio, mas poder fazê-lo a partir de casa, sentindo o apoio direto do público português, representa uma mais-valia indiscutível e um incentivo acrescido para todos os participantes portugueses que elevam a nossa bandeira ao mais alto nível do todo-o-terreno mundial."

O que já se sabe

A 49.ª edição decorrerá de 9 a 23 de janeiro de 2027, entre Loulé-Faro e Marraquexe, com datas sujeitas à aprovação do Conselho Mundial do Desporto Automóvel da Federação Internacional do Automóvel (FIA). O Estádio Algarve será o centro das operações do lado português entre 5 e 10 de janeiro.

O Automóvel Club de Portugal (ACP) irá ficar responsável pelas verificações administrativas e técnicas, testes privados de várias equipas, cerimónia de partida, prólogo e primeira etapa da prova, segundo revelou a entidade liderada por Carlos Barbosa que, quando contactado pelo DN remeteu mais pormenores para uma conferência de Imprensa a realizar na próxima segunda-feira, com a presença de David Castera, diretor do Rally Dakar.

O prólogo está marcado para o dia 9 de janeiro entre Loulé e Faro. No dia a seguir a primeira etapa arranca segue para Espanha, antes da travessia marítima para Nador, em Marrocos, que receberá as restantes 11 etapas. O percurso terá 7824 quilómetros, dos quais 4341 cronometrados.

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