Oficial: Rali Dakar 2027 vai começar no Algarve

O rali Dakar de 2027 vai decorrer em Portugal, Espanha e Marrocos, em janeiro, anunciou esta sexta-feira, 30 de outubro, a organização, depois de ter sido forçada a desistir da realização da prova na Arábia Saudita por causa do contexto geopolítico no Médio Oriente.

"Diante dos recentes acontecimentos no Reino da Arábia Saudita" — especificamente a intensificação dos ataques de combatentes huthis do Iémen, apoiados pelo Irão, contra Riade —, "a prova será transferida, excecionalmente em 2027, para a Europa e a África, antes de regressar a solo saudita, em 2028, para a 50.ª edição", informou a Amaury Sport Organisation.

A organização desta prova de todo-o-terreno explicou que a “primeira etapa será composta por um prólogo seguido de 12 etapas, ocorrendo de 09 a 23 de janeiro, entre Loulé-Faro, em Portugal, e Marraquexe, em Marrocos", explicou.