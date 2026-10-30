Imagem do Rali Dakar em 2025, na Arábia Saudita
Imagem do Rali Dakar em 2025, na Arábia Saudita Kin Marcin / Red Bull Content Pool
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Oficial: Rali Dakar 2027 vai começar no Algarve

O prólogo vai ligar Loulé a Faro, a 9 de janeiro. A primeira etapa especial, no dia seguinte, também arrancará no Algarve, atravessará Espanha e será concluída em Marrocos.
David PereiraLusa
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O rali Dakar de 2027 vai decorrer em Portugal, Espanha e Marrocos, em janeiro, anunciou esta sexta-feira, 30 de outubro, a organização, depois de ter sido forçada a desistir da realização da prova na Arábia Saudita por causa do contexto geopolítico no Médio Oriente.

"Diante dos recentes acontecimentos no Reino da Arábia Saudita" — especificamente a intensificação dos ataques de combatentes huthis do Iémen, apoiados pelo Irão, contra Riade —, "a prova será transferida, excecionalmente em 2027, para a Europa e a África, antes de regressar a solo saudita, em 2028, para a 50.ª edição", informou a Amaury Sport Organisation.

A organização desta prova de todo-o-terreno explicou que a “primeira etapa será composta por um prólogo seguido de 12 etapas, ocorrendo de 09 a 23 de janeiro, entre Loulé-Faro, em Portugal, e Marraquexe, em Marrocos", explicou.

O prólogo vai ligar Loulé a Faro, a 9 de janeiro. A primeira etapa especial, no dia seguinte, também arrancará no Algarve, atravessará Espanha e será concluída em Marrocos. A travessia do Mediterrâneo será feita durante a noite.

O Estádio Algarve será o "centro nevrálgico" das operações, recebendo a “caravana” do Dakar e as verificações técnicas.

Portugal volta assim receber o rali Dakar, 20 anos depois. Lisboa foi o palco da partida das edições de 2006 e 2007. Também era suposto que o fosse em 2008, mas essa edição, que ia ligar a capital portuguesa à do Senegal, foi cancelada na véspera, devido a ameaças à segurança na Mauritânia.

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